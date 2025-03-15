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大谷翔平回台記者發問！她激動「沒想到這天來這麼快」吐10年努力

記者陳芊秀／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）海外開幕戰連續兩年都在亞洲國家開打，道奇隊日籍球星大谷翔平昨日（14）出席賽前記者會，面對台灣記者提問未來是否可能在台灣舉辦 MLB賽事，大方回答「非常適合」。提問記者事後發長文分享準備的心情，掀起熱烈迴響。

▲▼大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希出席記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希出席記者會。（圖／達志影像／美聯社）

提問記者張辰嬿表示，自己已經喜歡大谷翔平長達10年，因此2015年高中時期，就決心學日文、到日本法政大學當交換學生1年，為了有機會接觸到本尊，下決心成為體育記者，如今終於實現夢想，激動寫道：「沒想到這一天來得這麼快，今天就是我達成夢想的那一天。」

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張辰嬿在記者會開始前，覺得可能有機會獲得提問機會，因此反覆思考問題，希望能夠提出台灣球迷關心，且與東京開幕戰相關的內容。後來她靈機一動，決定詢問大谷是否願意來台灣比賽，並向身旁的台灣媒體確認可行性，「因為這完全就是一個切合主題又和台灣有關的問題」，儘管在提問前十分緊張，但幸運的是順利完成，而大谷翔平也給予了誠懇回應。

▲▼大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平出席記者會，其中一題回應台灣記者提問。（圖／達志影像／美聯社）

然而，這場訪問也引發部分爭議，有人認為牽涉政治議題，也被人質疑日文能力，為何不用英文發問。對此，她坦然回應，自己擁有日文N1檢定與雅思7級，能夠使用日、英雙語提問，但在面對日本球員時，選擇用日文溝通，「我面對的是日本球員，外國人使用他們的語言，何嘗不會讓人感到親切呢」。

最後，張辰嬿感謝所有鼓勵自己的台灣媒體朋友，並強調如果不是有這些支持，她可能無法鼓起勇氣在這麼重要的場合提問。「畢竟是這麼大的場合，又是面對超級巨星大谷翔平，用字遣詞都必須好好想想，並非隨隨便便像跟日本人交談一樣那麼輕鬆，而且我代表的是台灣，這責任重大」。她也再次強調自己非常喜歡大谷翔平，一定會給對方100%的尊重，對台灣留下好印象，「十年前埋下的希望，今天終於實現」，感謝大家的鼓勵。

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