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Andy訂閱破204萬超越眾量級！全台網友助攻「黃金交叉」10年心血

記者陳芊秀／綜合報導

網紅Andy的YouTube頻道15日不僅突破200萬訂閱，現在數字204萬，正式超越眾量級的203萬訂閱，出現「黃金交叉」。他近日公開控訴前女友家寧一家人，並列出8大罪狀，網紅圈一面倒力挺，網友更輪番以「抖內」、「訂閱」行動表達支持。

▲▼Andy的頻道訂閱數超越眾量級。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼Andy的頻道訂閱數超越眾量級。（圖／翻攝自YouTube）

▲Andy的頻道訂閱數204萬，正式超越眾量級203萬。（圖／翻攝自YouTube）

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Andy在頻道突破200萬人時刻，凌晨寫下「希望不會存在在懦夫身上，但他會永遠等著，在深淵裡的任何一個人，只要你願意，它從來不會放棄你，勇敢的人、知足的人，所到之處，皆有花開，謝謝你們帶給我的愛」。而發文後4小時，他的訂閱人數已經突破2016年成立的「眾量級CROWD」。

而Andy的頻道在短短3天人數激增，是他11日發影片《10年了！227萬訂閱眾量級CROWD「原來不是我的？！」》，控訴苦心經營的頻道，被前女友一家整碗端走，並列出8大罪狀，痛訴被奪走一切遭斷金援，引發網紅圈一面倒心疼力挺。而家寧沉默多日，昨日（14）晚間發6點聲明反擊，不但未能平息爭議，Andy火速在6小時內拍片，一一質疑對方的聲明。

▲▼分手（圖／翻攝自YouTube／andy老師）

▲Andy指控前女友一家將他踢開，令他一無所有，引爆全台關注。（圖／翻攝自YouTube／andy老師）

Andy與家寧分手後，連眾量級經營權都跟著失去，變得一無所有震驚各界。人氣網紅蔡阿嘎、一隻阿圓、小A辣、Joeman輪番發聲相挺，網友也以實際行動支持。除了眾量級持續掉粉，他的YT訂閱數再登200萬大關，網友紛紛留言「現在是兩百萬人的歐巴了」、「本來就是屬於你的」、「歷史性的一刻」、「他們搶走你的200，就讓他們看看200是實力堅強的人搶不走的」。

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