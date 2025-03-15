Andy公開對話「家寧LINE名字」藏亮點！回答1字…網秒懂：關係到頭了

記者潘慧中／綜合報導

眾量級家寧及其家人沉潛3天，14日發出6點聲明反駁，未料不只平息不了全網怒氣，Andy隔天凌晨也隨即上傳影片一一回擊。其中格外引起討論的是，前女友在他的LINE名字居然還保有愛心，讓不少粉絲都相當揪心。

▲家寧在Andy的LINE名字意外引起討論。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



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Andy在影片中公開與家寧的LINE對話後，有不少眼尖網友發現前女友在他的LINE名字還是「家寧（愛心）」，就算當時已發現不對勁，就算當時是2024年10月25日，雙方已經分手，他依然沒有改成很難聽的名稱。

▲家寧和Andy 2024年4月就已經分手。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）



家寧的大學同學也在Threads證實，「家寧（愛心）」真的是Andy打的，家寧本身的LINE帳號名稱並不是這個。光是這個小細節，Andy便讓網友心疼地說：「當不成情人還是很珍惜的感覺」、「安迪還在安撫承諾，家寧就把安迪踢出去了」、「連分開還是很溫柔，純愛戰士服了！」

除了LINE名稱，家寧和Andy當時的對話內容也引起討論。相較於家寧附上驚嘆號說「這個地址是寄到你家去」，Andy則是溫柔解釋他只是想重開頻道營利，沒有其他用意，「眾量級頻道永遠屬於我和妳的」，用字遣詞高下立判，「請您別擔心」的「您」字也讓外界感受到兩人關係到了盡頭的時間點。