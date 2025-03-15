快訊／Andy反擊了！打臉張媽媽 　傳訊家寧「頻道屬於你我」隔天慘被封鎖

記者孟育民／台北報導

YouTuber家寧被前男友Andy指控奪走頻道經營權，沉默數日後，終於在14日做出回應，共列6點反駁，並在聲明中提及，「經內部檢視，本公司發現王先生於特定期間內，曾自行變更頻道收益分配至個人帳戶。」Andy在15日凌晨逐一回擊，表示更改頻道營收地址，只是為了讓頻道恢復盈利，並且張家寧都知情，事後他也登不進去帳號，更沒拿到任何錢，「被拔掉之前盈利都是進入張爸爸和張媽媽的個人外幣帳戶，也不是我的個人外幣帳戶。」

▲Andy拍片反擊家寧。（圖／翻攝YouTobe）

針對Andy的薪資與財務結算問題，家寧聲明中提及自2018年10月至2024年9月，Andy除了每月固定薪資外，還通過績效獎金及其他收益分配獲得報酬，與其指控不符。Andy質疑聲明內容，反擊張媽媽說：「您為了保障跟張家寧生活，為何公司設立股權您是佔50％呢？而不是我跟張家寧各佔50％，最後我只佔25％，現在您說成我只是借名登記股東的員工

。」

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Andy表示頻道經營至今起碼營收粗估超過1億，超過他的固定薪資，每一筆算下來總共只拿了695萬，他表示：「每一筆有憑有據，經額跟你提到的差距甚大，如果您已經算好，也結算好我相應的報酬，那請您公開您的算法。」

▲Andy表示僅領到695萬。（圖／翻攝YouTobe）

家寧聲明中提及「王先生目前仍為登記股東」，但Andy傻眼說：「代表這句話您還認為我是股東，但為何不讓我查帳呢？還說我查帳就是恐嚇。」希望張爸爸能盡快把清楚的帳冊跟金流給他，讓此事趕快落幕。

事實上，他去年改頻道營收地址，還傳訊給家寧：「我只是想把頻道盈利打開，無任何用意，眾量級頻道永遠屬於我和你的，請您別擔心。」但沒想到隔天就慘被帳號封鎖，打臉對方說無法提取帳戶金錢的說法。

▲Andy公開和家寧對話。（圖／翻攝YouTobe）