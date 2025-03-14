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雪碧「猜中家寧公關處理」　看完她聲明：跟我講的差不多

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道上傳影片，對女方一家提出八大控訴。為此，家寧今（14）日透過公司發布6點聲明反擊，消息曝光後掀起熱議，就連有「情色教主」之稱的雪碧都在臉書發文談論此事。

▲▼雪碧。（圖／翻攝自Facebook／方祺媛雪碧）

▲雪碧發文談家寧。（圖／翻攝自Facebook／方祺媛雪碧）

雪碧今（14）日下午透過臉書發文猜測家寧的公關處理方式，她認為對方會把責任推給其他人，以保持個人形象不受損。她進一步指出，家寧可能會表現出無辜的樣子來展現脆弱，表示自己一無所知，並強調當初是和Andy共同決定一切。

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雪碧表示，家寧或許會稱自己是個負責做事的人，而且也有對Andy付出青春，只是在不知情的情況下被捲入爭議，「今天事情會發生這樣子我真的很難過，當初那麼真誠的愛為什麼現在變得那麼現實呢？」接著再爆Andy其他事，並稱自己才是被害人來反擊，「鈕鈷張式，不多做回應，ㄧ切交由司法定決，結束！」如今家寧透過公司發布聲明，雪碧在得知後則直言：「跟我講的差不多啊！」

▲▼雪碧。（圖／翻攝自Facebook／方祺媛雪碧）

▲▼雪碧講中家寧的處理反應。（圖／翻攝自Facebook／方祺媛雪碧）

▲▼雪碧。（圖／翻攝自Facebook／方祺媛雪碧）

此外，家寧一家被抓包似乎為了發布聲明，而特地開設一個臉書「群海娛樂」，透過粉專可見到，裡面只有一張封面照、大頭貼以及一篇聲明稿，內容曝光後吸引大批網友朝聖，同時也紛紛洗版留言吐槽，「下去」、「還有時間辦粉專超好笑」、「給你兩天時間，才用出這個粉專？」、「貴公司設計部門有料，一看就知道是董事長的傑作。」掀起不小討論。

▲▼網友留言。

▲網友留言。（圖／翻攝自Facebook／群海娛樂Qunhaient）

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雪碧, 情色教主, 方祺媛, 眾量級, 家寧, Andy, 網紅

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