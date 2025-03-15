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宋柏緯、林映唯曬「私密」小物　珍藏十年護身符來自最重要的女人

記者蕭采薇／台北報導

「自由試娛樂」釋出旗下藝人最「私密」的年度形象照，作為情人節禮物送給粉絲。宋柏緯秀出珍藏10年的勝利護身符，許願今年能隨新作進軍世界各地的影展；林映唯隨身攜帶相機捕捉美的瞬間，還藏了一幅自己的插畫創作；自由試娛樂新成員王碩瀚則被各式網球小物圍繞，透露私下是個網球狂熱份子。

▲王碩瀚、宋柏緯、林志謙、林映唯、洪群鈞、偉莉莎、張寗。（圖／自由試娛樂提供）

▲宋柏緯公開私密小物。（圖／自由試娛樂提供）

這組形象照以塑膠玩具模型概念出發，身邊圍照著屬於他們的人生小物，有如一張「演員使用說明書」讓粉絲一秒進入他們的世界。宋柏緯近期在影集《死了一個女記者之後》有亮眼演出，今年參與電影《那張照片裡的我們》，接著將發行新EP，都與音樂相關，因此身旁總有吉他與創作筆記，但他特別提到勝利護身符，表示：「這是入行時媽媽在日本幫我求的，永遠放在錢包中，形影不離，今年是我入行十週年！代表護身符也10歲了。」

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▲王碩瀚、宋柏緯、林志謙、林映唯、洪群鈞、偉莉莎、張寗。（圖／自由試娛樂提供）

▲林映唯今年將首次參與戀愛實境秀。（圖／自由試娛樂提供）

去年嘗試演出舞台劇的林映唯，新片《器子》即將上映，今年還初次參與戀愛實境秀《戀愛,重修中》，笑說：「希望大家看到更不同面向、更平易近人的我。」她也分享自己很重視環境的燈光氛圍，所以收藏品有一盞極具設計感的紅色檯燈。張寗則自曝是個3C白癡，習慣用紙筆工作，平時做演員功課都用鉛筆搭配國小橫線作業簿做筆記，她透露今年再次重回劇場懷抱，有幸與日本劇團「ゴツブロ（52pro）」合作舞台劇《流浪樹》，全日語演出會是全新挑戰。

▲王碩瀚、宋柏緯、林志謙、林映唯、洪群鈞、偉莉莎、張寗。（圖／自由試娛樂提供）

▲王碩瀚離開伊林，宣告簽入新東家「自由試娛樂」。（圖／自由試娛樂提供）

王碩瀚更宣告今年簽入自由試娛樂，準備更投入練習才藝、精進自己，熱衷網球的他，照片裡的網球拍是今年的生日禮物，網球娃娃則是最喜歡的吊飾，另外包括哈利波特原文書、吉他、小賈斯汀黑膠唱片、香水跟Jordan 12代球鞋等，完全展現王碩瀚的興趣跟喜好。

▲王碩瀚、宋柏緯、林志謙、林映唯、洪群鈞、偉莉莎、張寗。（圖／自由試娛樂提供）

▲洪群鈞作品將陸續跟觀眾見面。（圖／自由試娛樂提供）

這批形象照，還有兩隻可愛毛孩超搶鏡，翁嘉薇的愛貓小葵是她生活重心之一，跟寵物相處、書籍與礦石都給予她內在的力量，期待接演更多不同角色，她許願：「多一點瘋狂多一點玩性。」洪群鈞領養的愛犬米歇爾將滿19歲，他表示：「我們從大學時期相遇一路到現在都是彼此很好的朋友。」而他參與演出的影集《零日攻擊》、電視電影《藍色假期》都將陸續跟觀眾見面。

▲王碩瀚、宋柏緯、林志謙、林映唯、洪群鈞、偉莉莎、張寗。（圖／自由試娛樂提供）

▲張寗重回劇場懷抱，將赴日挑戰全日語演出。（圖／自由試娛樂提供）

身兼導演跟演員雙重身分的鄭有傑，私人小物都與日常創作有關，他習慣用跑步舒壓，很多靈感是在跑步時想到，所以不管去哪裡拍片，都會帶著跑鞋，他近期積極籌備新作，喊話：「今年要成為比去年更好的我！」

▲王碩瀚、宋柏緯、林志謙、林映唯、洪群鈞、偉莉莎、張寗。（圖／自由試娛樂提供）

▲偉莉莎今年準備成為大學新鮮人。（圖／自由試娛樂提供）

林志謙藉由樂器、效果器回味以往玩樂團的時光，並許願：「挑戰更多角色，努力成為更加帥氣的男兒！」而今年準備成為大學新鮮人的偉莉莎，精選一條在舊物市集只花50元入手的低腰喇叭褲作為代表物，笑說這條褲子開啟她的二手舊物尋寶之旅，各種風格配件更感受她滿滿的青春氣息。

 

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