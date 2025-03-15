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雙廚胡宇威、禾浩辰爆衝突　團隊氣氛低迷遇淹水危機

記者葉文正／台北報導

華視、三立和馬來西亞無線電視台八度空間合作製作實境節目《我們這一攤2》，繼首次台中擺攤賣刈包後，並回收客人意見進行改良後再出發同一地點擺攤；之後將前往宜蘭羅東夜市賣煎包。

▲蔡凡熙(左起)、胡宇威、蔡昌憲，討論改良後的刈包製作方式。（圖／華視提供）

▲蔡凡熙(左起)、胡宇威、蔡昌憲，討論改良後的刈包製作方式。（圖／華視提供）

五位攤主苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰、蔡凡熙，吸收先前經驗後，重新配置分工，將顧客反應炸刈包太油、太乾等意見進行改良，研發新口味刈包，在刈包裡加蛋增加口感，在討論過程中雙廚持不同想法，引爆衝突，主廚胡宇威認為可以夾荷包蛋在刈包中間，二廚禾浩辰則認為要用蛋沙拉的方式呈現滑順感，直接跟顧問佛瑞德討論，讓在一旁的胡宇威感到不是滋味，各自各做各的創意料理，在僵持不下的情況，忙內蔡凡熙趕緊提議讓大家閉眼投票決定，才讓第二集的創意料理『翡翠金珠包』產生。

▲蔡凡熙(左起)、胡宇威、蔡昌憲，討論改良後的刈包製作方式。（圖／華視提供）

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▲高捷是特別來賓。（圖／華視提供）

而第三集將轉換至宜蘭羅東夜市賣煎包，五位攤主分別分工學習煎包的製作過程，認真的五人卻遭遇到天氣不佳，老天不賞飯吃的窘境，一邊備料一邊下雨，即便有特別來賓高捷來加持與幫忙，還是讓主廚胡宇威忍不住擔心晚上能否順利擺攤，苗可麗超正能量:「奇蹟就是這樣發生的，說不定就會超多人來。」實際出攤不但雨勢不減，還遇煎鍋出問題，導致煎包報銷，讓大排長龍的客人久等。

▲蔡凡熙(左起)、胡宇威、蔡昌憲，討論改良後的刈包製作方式。（圖／華視提供）

▲禾浩辰(左起)、苗可麗與蔡凡熙製作煎包。（圖／華視提供）

《我們這一攤2》不僅是為了推廣台灣夜市美食，也是為了體驗夜市人生看天吃飯的辛苦，人氣樂團怕胖團為華視、三立強檔節目「我們這一攤2」打造主題曲〈歡迎來我們這一攤〉，3/14全面數位發行，讓「夜市不只是吃東西的地方，而是一種生活的味道。」不只是食物，那些熟悉的聲音、味道，透過人與人之間的故事讓一切有了溫度，這首歌，想帶你回到那個隨意走走、想吃就吃，也總能感到滿足的夜市時光。

《我們這一攤2》於每週六晚間10點三立台灣台播出，華視則於週六晚間8點播出，每週日晚間6點三立都會台播出，馬來西亞八度空間頻道 3/15起每週六晚間9點播出。新加坡SingTel劇樂酷3/1起每週六晚間10點播出、新加坡SingTel e樂台則是3/22起每週六晚間8點播出。中華電信MOD、Hami Video 影劇館+及 Netflix 則於3/8起每週六晚上10點上架，初上架就迎來好成績榮登OTT平台節目排名前五。

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