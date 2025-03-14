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夏于喬「摔下樓梯」韌帶斷裂！　感動老公「把屎把尿」：以後幫他推輪椅

記者蕭采薇／台北報導

女星夏于喬和導演老公林書宇，夫妻倆日前到荷蘭參加亞洲影展，還特別提早到歐洲，先去了比利時玩。沒想到旅行的第三天，夏于喬就從樓梯摔下傷到腳踝！她14日出席《歡迎光臨 二代咖啡》記者會，特別謝謝老公，「患難見真情，他真的是把屎把尿，還背我去洗澡，真的很偉大！」

▲▼ 《歡迎光臨 二代咖啡》上檔記者會-夏于喬、李淳 。（圖／記者黃克翔攝）

▲《歡迎光臨 二代咖啡》記者會，夏于喬帶傷出席 。（圖／記者黃克翔攝）

夏于喬笑說：「原來其中一個人受傷後，夫妻感情真的會變好。」她透露，因為林書宇比他大9歲，曾想過若未來有需要會請看護照顧，但經過這次後，夏于喬說：「我跟我老公說『以後你坐輪椅，我會好好照顧你』，我會認真帶他去曬太陽。」

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她形容，受傷的人必須「恥」度大開，像是他們在歐洲的住宿點需要爬樓梯，「我一開始痛到無法，他要不背我，要不就是用各種方法帶我上去。」但被問到是否有讓老公幫忙洗澡？她笑說：「沒有，那就是另一種情趣了。」

▲▼ 《歡迎光臨 二代咖啡》上檔記者會-合照 。（圖／記者黃克翔攝）

▲《歡迎光臨 二代咖啡》（左起）李淳、林哲熹、鳳小岳、隋棠、項婕如、夏于喬。（圖／記者黃克翔攝）

記者會當天是白色情人節，現場包括李淳、林哲熹、鳳小岳、隋棠、夏于喬都是人夫、人妻，只有項婕如未婚。被問到此事時，項婕如驚喊：「是嗎！？哲熹也結婚了嗎？」不過她隨即也承認，自己目前「非單身、有對象」。

▲▼ 《歡迎光臨 二代咖啡》上檔記者會-項婕如。（圖／記者黃克翔攝）

▲《歡迎光臨 二代咖啡》項婕如是演員中唯一未婚的 。（圖／記者黃克翔攝）

大方的態度讓全場其他藝人都拍手喊「恭喜！」項婕如透露目前會對方「還在相處中」，但沒打算公開：「我自己覺得親密關係這件事，是理解自己的過程，重心還是放在自己成長上。」同時她對婚姻也沒憧憬，「我覺得結婚需要一個契機，我自己沒有那麼多想像。」

▲▼ 《歡迎光臨 二代咖啡》上檔記者會-李淳。（圖／記者黃克翔攝）

▲《歡迎光臨 二代咖啡》李淳笑認，會引薦好友給爸爸李安參考。（圖／記者黃克翔攝）

此外李淳結婚3年，被問有無當爸計畫時，他坦言努力中：「我會希望讓爸媽抱孫。」但爸爸李安沒給壓力。先前李安曾透露，正在籌拍李小龍紀錄片。被問到同劇演員會不會問：「可以演你爸的電影嗎？」一旁的林哲熹笑說：「我們這一排全都有自我推薦，我問兩次了。」李淳也笑說，可以幫忙引薦。《歡迎光臨 二代咖啡》月16日起每周日晚間8點東森戲劇台首播、當晚10點MyVideo上架。

 

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