等了12年！陶喆白色情人節曝重磅消息　粉絲狂喜

記者吳睿慈／綜合報導

陶喆終於在春天之際露出新專輯曙光，正式宣告第8張錄音室專輯《STUPID POP SONGS》即將發行，並選在3月14日早上10點釋出最新單曲〈Stupid Pop Song〉在各大數位音樂平台全球上線，作為專輯前導讓粉絲搶聽為快，也是陶喆要獻給大家最棒的白色情人節禮物。

▲陶喆白色情人節推出新歌〈Stupid Pop Song〉。（圖／偉大文化提供）



新歌〈Stupid Pop Song〉未推出就引發高度關注，事實上，早在2024年11月陶喆在台北小巨蛋舉辦演唱會時就悄悄透露玄機，當時在場館外的廣場出現了不同木箱堆疊、大衛頭像擺設的行動藝術，有不少粉絲就眼尖發現了這個裝置，紛紛拍照留念、並開始推敲是否為新專輯的線索。新歌在電台全球首播時更引發各地樂迷們激動不已，開始解讀當中歌詞奧妙、音樂曲風、更在網路上展開二創影片，透過不同方式來炒熱對於新作的好奇。



〈Stupid Pop Song〉呈現了一首歌擁有三階段的聆聽體驗，也看出陶喆對於創作「不按牌理出牌」的音樂觀，歌曲從最經典的曲風開場，緩緩帶你走進他的內心世界。在這條音樂路上，始終保持最真誠的初心，用簡單的旋律帶出內心深刻的情感：無論是初登場還是上萬名觀眾擁戴的巨星，只想寫出讓人感動的歌曲。中段進入Trip-Hop電子曲風，加上人聲Auto-Tune效果，反諷時下音樂圈的嘻哈、電音套路，自嘲甚至帶點生氣的口吻質問著：當你以為它廣為「流行」的時候，它卻已經大大顛覆你對流行的定義。

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▲陶喆新歌是送給朋友的禮物。（圖／偉大文化提供）



陶喆所唱的每一句歌詞都像是開放性的提問，讓聽眾去思考、玩味，從詞、曲、編曲，整體製作內容細節滿滿，聽一首歌像是玩一趟遊樂場般目不暇給，呼應陶喆的曲風不設限、從未停止突破、偶爾也來幽自己一默的那股赤子之心。歌曲來到結尾，讓人恍然領悟，收穫了一首全新體驗的「陶式Pop song」。透過這首開場曲目破題，道出創作者們的初心、也聽見了陶喆的累積，這首歌無疑是獻給聽眾做為最真誠交心的禮物。

▲陶喆新專輯睽違12年推出。（圖／偉大文化提供）



新歌上線後在網路上締造好評，有粉絲聽出其中作品裡埋藏的彩蛋，包含運用代表作〈愛很簡單〉、〈黑色柳丁〉的過門，還有取材自演唱會現場觀眾們的安可聲吶喊，有粉絲盛讚：「好喜歡這種峰迴路轉的曲風，太酷了。」、「12年沒有白等！」更好奇屆時MV影像會是如何呈現了；至於新專輯，陶喆則鬆口《STUPID POP SONGS》概念，中文翻譯成「普普愚樂」，源自於過往有段時間裡，大家會用藝術品來作為二次的創作，他預告著：「希望大家在這張專輯聽到不同的音樂風格，有些是熟悉的、又有些是不熟悉的，想要去挑戰大家的耳朵、給大家更多的一些刺激。」