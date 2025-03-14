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快訊／金賽綸母痛喊：你還是人嗎？　「女兒生前失眠3年」葬禮遭偷拍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸於2月輕生，她的母親14日親自發聲，寫下了長文透過《橫豎研究所》公開心境，她強調「只想恢復死去孩子名譽，賽綸從來沒有跟媒體說過謊，也沒有刻意博人眼球假裝打工，更不是被朋友誘惑只沉迷於玩樂的孩子，又沒有利用造假的照片試圖造假戀愛緋聞」，媽媽指控網路獵巫者、李鎮浩等人，將家人一家拖進了地獄生活。

▲▼ 快訊／金賽綸母痛喊：你還是人嗎？　「最大罪人是他們」擅闖葬禮偷拍。（圖／翻攝自橫豎研究所）

▲金賽綸母長文發聲，指控最大罪人是網路獵巫者、李鎮浩等人，擅闖葬禮偷拍。（圖／翻攝自橫豎研究所）

《橫豎研究所》14日透露，金賽綸母親不願透露出真實的面貌，因此節目以「AI聲音方式」唸出其母寫下的長文，金母心痛女兒去世，只想恢復孩子名譽，「GOLDMEDALIST將賽綸上傳的照片，撒謊變成了『不了解意圖』的說法，把孩子變成瘋女人」，不僅如此，關於金賽綸的謠言瘋傳，更直指家人吸她血、靠她賺錢，媽媽心痛：「實在不忍再讀下去的新聞，變成了更多的假新聞。」

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▲▼快訊／金賽綸媽媽潰堤求：拜託裁定金秀賢的罪！　「最新貼臉照」曝光（圖／翻攝自橫豎）

▲▼金賽綸媽媽首度出面。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

▲▼快訊／金秀賢又有新私照！親密貼臉金賽綸　金賽綸：最喜歡都敏俊。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

金母表示無力對抗背景很硬的GOLDMEDALIST，也無力對抗其律師團隊，「當時賽綸有的只有家人，所有的假新聞化成尖銳的箭刺向只有20歲年幼的我的女兒，其中包含難以入耳的人身攻擊言論，都只能由賽綸一個人承受。」

金賽綸母親控訴網路獵巫者、李鎮浩等人踩著女兒的屍體，「無視事實、不願意深入調查真相的人，輕易相信並傳播李鎮浩與網路獵巫者所編造的假新聞，不負責任的散布輿論，與那些惡意攻擊者同流合汙，這些人也間接造成了賽綸的死亡悲劇。」

李鎮浩的假新聞致使金賽綸在這3年嚴重失眠，日夜都無法入睡，金母控訴全韓媒「當時的媒體，沒有一個人願意查證事實，也沒有人試圖釐清真相，他們只是照搬李鎮浩撰寫的文章，不負責任的散播，進一步摧毀了一個年輕女孩的未來。」

▲金賽綸母痛強調「女兒沒有說過謊」。（圖／翻攝自橫豎研究所）

▲金賽綸母痛強調「女兒沒有說過謊」。（圖／翻攝自橫豎研究所）

金母表示曾懇求韓媒澄清報導，卻所有人都不願伸手幫助，無良的YTR甚至在胸前藏著攝影機，擅闖到金賽綸的葬禮，就連李鎮浩也是致電騷擾，金賽綸母親痛喊：「他們還是人嗎？如果是你們能夠原諒他們嗎？」在此時是《橫豎研究所》的金世義伸出援手。金母拜託法律裁定這些散播假新聞犯罪的人，淚崩表示「我們只想恢復已經不在我們身邊的賽綸她的名譽，導正虛假報導，希望未來不會再有類似事件發生，法律上好好設立相關條例。」比起金秀賢，金母更痛恨李鎮浩與網路獵巫者。

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