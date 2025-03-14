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懶人包／金秀賢認愛金賽綸　爭議事件時間軸一次看！

記者顧齊祐／綜合報導

南韓巨星金秀賢近日被爆料曾與金賽綸交往過，更被指控無情追討7億韓元，導致金賽綸最終走上絕路。金秀賢的經紀公司最初反駁這些指控，稱其內容虛假，並否認兩人曾有過交往。然而，今（14）日，經紀公司改變立場，承認兩人確實曾經交往過。《ETtoday星光雲》整理了此次爭議事件的懶人包，事發過程、雙方主張及說法，帶您一次看！

▲金秀賢近日被爆料曾與金賽綸交往過，更被指控無情追討7億韓元，導致金賽綸最終走上絕路。（圖／翻攝自Instagram／）

▲金秀賢近日被爆料曾與金賽綸交往過，更被指控無情追討7億韓元，導致金賽綸最終走上絕路。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216、ron_sae）

2月16日 金賽綸輕生

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童星出身的金賽綸，被發現陳屍在家中，得年24歲。而當日也恰好是金秀賢37歲生日。

▲金賽綸被發現在家輕生。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

▲金賽綸被發現在家輕生。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

3月10日 金賽綸阿姨《橫豎研究所》爆料

YouTube頻道《橫豎研究所》開直播爆料，聲稱請到了金賽綸阿姨出面作證，金阿姨氣憤控訴金秀賢當年在金賽綸才15歲時就交往，2015年到2021年都是戀人關係。金賽綸2019年11月結束和YG娛樂合約後，轉投金秀賢創立的經紀公司，並「無償」負責指導新人。

金阿姨繼續爆料，金秀賢與金賽綸於2021年分手，隔年金賽綸發生酒駕事件，金秀賢替她支付7億韓幣（約1580萬元台幣）解決賠償問題，沒有要求償還。而2024年卻接到公司要求她償還7億韓幣的存證信函，當時幾乎沒有收入的她相當錯愕。

▲▼金秀賢被爆交往金賽綸6年「勾結YTR霸凌」公司氣炸喊告。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲金秀賢被爆交往當年才15歲的金賽綸。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

3月10日 金秀賢經紀公司否認指控

金秀賢的經紀公司Gold Medalist發出聲明，指出《橫豎研究所》的爆料內容全為捏造，「這些惡意的指控皆是無法容忍的虛假內容。我們正在考慮對《橫豎研究所》所散布虛假資訊一事，採取最嚴厲的法律措施。」

3月11日 《橫豎研究所》公開新貼臉照與金賽綸求救訊息

《橫豎研究所》再公開金秀賢親吻金賽綸臉頰的照片，並發出疑似金賽綸向金秀賢求饒的簡訊截圖。截圖中，金賽綸於2024年3月19日傳出簡訊，表示自己收到了將被起訴的通知，「之前說會給我充裕的時間，所以我一直在努力準備復出，每部作品都會拿出幾個百分比慢慢償還。」坦言自己沒有辦法立刻拿出韓幣7億元，「我真的做不到，不是我不想，而是我根本無法做到。一定要訴諸法律嗎？請救救我… 拜託你，給我一點時間吧。」

▲▼金秀賢親吻金賽倫私照曝光。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲▼金秀賢親吻金賽綸私照曝光。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲▼金秀賢親吻金賽倫私照曝光。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

3月11日 金秀賢經紀公司再度發布聲明駁斥

金秀賢公司GOLDMEDALIST於11日晚間緊急發聲表示「這些惡意的指控皆是無法容忍的虛假內容。我們正在考慮對《橫豎研究所》所散布虛假資訊一事，採取最嚴厲的法律措施」。

3月12日 韓網流出金秀賢、金賽綸嘴對嘴親密照

韓網流出一張金秀賢閉著眼睛將嘴唇嘟向金賽綸的親密照，角度、髮型皆與前幾張類似，推測應為同時期拍下。

▲▼ 金秀賢「毀滅式新版親吻照」又加一！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰。（圖／翻攝自dcinside）

▲韓網流出金秀賢、金賽綸嘴對嘴親密照。（圖／翻攝自dcinside）

3月12日 D社證實兩人的親密照

《Dispatch》出手爆料，證實兩人的親密照為真，並認為金秀賢經紀公司前後說法不一致，公司表示「追討7億只是形式上的提告」，但金賽綸的認知並非如此，認為金秀賢就是要7億，導致她生前經常被鄰居目睹在樓梯上痛哭，情緒很不穩定，最終走上絕路。當在金賽綸去世後，《Dispatch》曾向金秀賢經紀公司求證，但公司方回應為「公司也在借給她錢的時候說過，知道金賽綸還不起這麼龐大的金額，有跟她說過『等妳有收入或有餘的時候再還』」。

3月12日 金秀賢當兵求愛金賽綸

《橫豎研究所》曝光金秀賢入伍8個月時，寫信給金賽綸的告白信。信件開頭敘述自己的近況、日常，中間段文章肉麻告白「就算是這種話我也想跟妳說，雖然看不到妳，心情如何、我的意志如何、不能因此給妳負擔，但我真的好想說『好想妳』」，訴說著想念女方的情意。

信件最後一段，金秀賢繼續寫「現在回頭一看，已經入伍8個月了，以後還有1年，啊哈哈，不管怎樣，以後也是盡全力，好好拜託了！忠誠！」並附上自己的名字「在遠方的金一兵」。透過信件的時間推測，金賽綸當時未成年約莫高二。

還有另一封信，金秀賢於2019年11月1日所寫，以暱稱喊著金賽綸「我現在巴黎喝著酒，今天去紀念品商店買了明信片，我會成為嘮叨的人，愛妳，賽綸，令人欣慰的賽綸、令人佩服的賽綸，每次都覺得抱歉」。

▲▼ 快訊／金秀賢當兵告白「高二金賽綸」：好想妳！「肉麻示愛」全文曝光。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

▲▼ 快訊／金秀賢當兵告白「高二金賽綸」：好想妳！「肉麻示愛」全文曝光。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

▲▼ 快訊／金秀賢當兵告白「高二金賽綸」：好想妳！「肉麻示愛」全文曝光。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

▲金秀賢當兵告白「高二金賽綸」。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

3月12日 金賽綸阿姨爆料金秀賢瘋狂追求金賽綸

金賽綸的阿姨痛罵金秀賢「比殺人犯還可惡，不是只有拿刀殺人才叫殺人犯」，指控金秀賢明明與金賽綸交往過，卻發聲否認，阿姨心疼金賽綸為愛離開YG，轉而簽給金秀賢的公司GOLDMEDALIST。她表示：「我們也不想只有用說的，不就給大家看證據了嗎？到底還要說什麼？不是應該道歉嗎？不是應該要承認嗎？到底要給多少證據，（金秀賢）才肯承認！」並痛罵金秀賢。

金賽綸的家人遭罵「為何不阻止兩人交往」，阿姨無奈喊冤：「（國中的時候）我們不知道，藝人之間互相聯繫也是有可能的，某天，他入伍前就一直聯絡（金賽綸），還有一直傳當兵照，我們才覺得有點奇怪，那時候才發現的，所以我們極力反對」。

家人直到金賽綸高中才發現兩人在交往，但已經來不及阻止，並指出當年是金秀賢猛力追求，並非金賽綸主動。阿姨還爆料：「賽綸那時候還跟他說『不要玩弄小孩的真心』，金秀賢一定是說了什麼『我是真心的』，所以兩個人後來才交往。」阿姨強調兩人還論及婚嫁，但家人不斷阻止交往。

▲▼金秀賢「軍中狂發私照」告白金賽綸：很想妳。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲▼金秀賢「軍中狂發私照」告白金賽綸：很想妳。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲金秀賢「軍中狂發私照」告白金賽綸。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

3月13日 金秀賢經紀公司3度強硬發聲

金秀賢經紀公司三度發表最新聲明，「關於最近《橫豎研究所》節目中提及的金秀賢先生相關內容，我們在此作出回應。Gold Medalist將基於明確的證據，於下週表明立場，以澄清事實並回應毫無根據的謠言」，再度否認與金賽綸的關係。

3月13日 《橫豎研究所》再度放出新貼臉照片

《橫豎研究所》13日晚間再度放出新照片，金秀賢貼臉金賽綸甜蜜望向鏡頭。並且強調「如果只是一味地撒謊和狡辯，那麼……我們將公開三張真正震撼的照片和一段影片」，並形容這些證據的衝擊力，遠遠超過目前已經曝光的所有照片。更嗆「看他還能撒謊多久！」

▲▼快訊／金秀賢又有新私照！親密貼臉金賽綸　金賽綸：最喜歡都敏俊。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

▲金秀賢親密貼臉金賽綸。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

3月14日 金秀賢認愛金賽綸

金秀賢經紀公司發聲表示「金秀賢先生與金賽綸女士自金賽綸成年後的2019年夏天至2020年秋天曾交往。關於金秀賢先生在金賽綸未成年時與其交往的說法並不屬實。金賽綸於2024年3月24日凌晨在Instagram限時動態中公開的照片，以及2025年3月11日《橫豎研究所》節目中公開的照片，皆為2020年冬季同一天拍攝，當時兩人正處於交往關係。當時金賽綸所穿的衣服，是2019年6月某品牌發表的款式，因此《橫豎研究所》所聲稱的該照片攝於2016年，也就是說金賽綸仍是未成年時期的說法，根本無法成立」。

金秀賢經紀公司也強調「關於金秀賢先生服兵役期間寄給金賽綸的信件，其實是寄給親近友人的信件之一。從內容來看，金秀賢先生當時正在適應軍旅生活，並經常向友人分享軍中的日常。信中所表達的「想念」之意，是服役期間的軍人對親近友人所做的普通表達」。

3月14日 金賽綸媽媽發聲

金賽綸的母親在《橫豎研究所》中承認，金賽綸和金秀賢自2015年起交往了六年，而非經紀公司說的僅交往兩年。並強調自稱是「金賽綸阿姨」的女性，其實與她有超過20年的私交，並視金賽綸如同親生女兒。

金賽綸母親接著控訴Gold Medalist公司造謠、散布假新聞，以及李鎮浩等網路獵巫者惡意攻擊，導致金賽綸飽受網路霸凌，最終輕生身亡。金母痛斥媒體未盡查證義務，任由假新聞流竄，並指控有YouTuber擅闖葬禮拍攝。她懇求法律制裁相關人士，並希望還女兒清白，避免類似悲劇重演。 比起金秀賢，金賽綸母親更痛恨李鎮浩和網路獵巫者。

▲▼金秀賢金賽綸。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲《橫豎研究所》公開金秀賢與金賽綸的第四張合照。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲金秀賢與金賽綸爭議事件時間軸。（圖／ETtoday）

▲金秀賢與金賽綸爭議事件時間軸。（圖／ETtoday）

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