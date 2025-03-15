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Andy不到幾天「破200萬訂閱」！抖內增加中 網感動：台灣人好團結

記者潘慧中／綜合報導

網紅眾量級Andy 11日拋出震撼彈，指控家寧一家的8大罪狀，並坦承已失去控制辛苦經營10年頻道的權利。事件經過發酵，不但開戰前女友的影片點閱數相當可觀，個人頻道也在短時間內突破200萬，讓不少網友感動地說：「台灣人好團結。」

▲Andy上傳開戰家寧的影片後不到幾天，訂閱數終於破200萬！（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

Andy不但是台灣最快成為百萬YouTuber的人，如今在純粹打抱不平的網友、各地粉絲的擁護下，頻道訂閱數從一開始的22萬，結果15日凌晨就突破200萬，抖內金額更是持續增加中，讓他感動地直呼謝謝大家的愛。

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雖然Andy目前在網路上獲得一面倒的聲浪，但他背後其實已經花了長達10年的時間成本，金錢成本雖然未知，但依照眾量級當時的超高訂閱數，網友估算有破億，更不用說還無法能確定保住的25%股份。

▲Andy未來的一舉一動都備受矚目。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

不只這樣，家寧之前在走鐘獎後台嘴唇顫抖、哽咽訴說分手原因後，Andy一度付出了輿論成本挨罵；最後是家庭成本，Andy曾透露過去被爸媽問到公司財務的結算進度時，他因為幫家寧一家人說話，而和家人大吵，甚至被媽媽罵不孝子。

▲家寧和Andy交往10年分手後撕破臉。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

Andy付出四大成本才有了如今逆襲的成就，讓不少網友都心疼地說：「從來沒看過這麼重本的製作」、「好慘！真心慘 」、「嘔心瀝血用10年時間，而且花1億台幣以上經費，拍一部如何當一個工具人，最後被一腳踢開的示範影片」、「真的是十年磨一片。」

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Andy, 眾量級, 家寧

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