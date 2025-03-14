家寧「被聯繫刪文」！女裝品牌AIR SPACE公開切割：無後續合作計劃

記者潘慧中／綜合報導

網紅眾量級Andy 11日拋出震撼彈，指控前女友家寧一家的8大罪狀，並坦承已失去控制辛苦經營10年頻道的權利。因此，家寧形象一夕之間墜入谷底，不少網友都直呼要抵制她代言的產品，其中受到波及的台灣女裝品牌AIR SPACE 13日也緊急發聲。

▲AIR SPACE主動連繫家寧移除相關貼文。（圖／翻攝自Facebook／AIR SPACE）



面對網友揚言抵制，AIR SPACE官方粉絲團13日在留言區表示，已主動聯繫家寧移除相關的活動推廣文，「AIR SPACE目前與該網紅無後續合作計劃，感謝您的關心與提醒。」

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▲▼家寧形象一落千丈。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



儘管有網友一再留言「拒絕贓款網紅敗壞社會風氣」，但AIR SPACE仍然耐心回覆，「2024年12月的HELLO KITTY快閃店活動宣傳已結束，與該網紅合作為單次性商業活動，無任何延續性」，再次鄭重切割家寧。

▲AIR SPACE公開切割家寧。（圖／翻攝自Facebook／AIR SPACE）



事實上，Andy的訴求一直表達得很清楚，他只是希望查清楚帳目的真相，「現在被你們全家一腳踢開，沒有了錢、沒有經營十年的頻道，商標也老早被註冊走了，我現在只想爭取我辛苦賺來的錢就好了。以上我說的都是有憑有據，我只希望好聚好散，大家解釋清楚，把財務分清楚。」但至截稿為止，家寧一方對外僅回應「事實不是如此」，但她本人仍未正式發文答覆。