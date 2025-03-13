曾入戲叫她老婆　張書豪、歐陽妮妮「小孩撞名」陳曉、陳妍希兒子

記者黃庠棻／台北報導

女星陳妍希在2月證實與陳曉離婚，結束8年婚姻，而兩人離婚後的一舉一動也備受關注，尤其是兒子「小星星」的近況，沒想到有網友發現小星星的兒子剛好撞名張書豪、歐陽妮妮的新生兒「睦睦」，關鍵字還登上了微博熱搜。

▲陳妍希與陳曉育有兒子小星星。（圖／翻攝IG）

歐陽妮妮在跨年夜生下兒子「睦睦」，還為小孩開了一個專屬的Instagram帳號，大方分享自己的育兒心得。農曆過年期間，睦睦收到不少紅包，網友從疑似是外公歐陽龍送的紅包上，發現睦睦的全名，正好跟陳曉、陳妍希的兒子本名一樣。

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▲歐陽妮妮跨年夜生下兒子。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

而張書豪被問到兒子取名的過程，透露長輩有去請老師算，其中就有現在這個名字，剛好大家都很喜歡「睦」這個字，歐陽龍還說直覺想到「和睦」的意思。事實上，張書豪跟陳妍希曾在《跟你老婆去旅行》合作過，戲外還入戲地以「老婆」稱呼對方，沒想到雙方還有這一層巧合。

▲歐陽妮妮、張書豪。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）



只不過，張書豪也並不知道陳妍希兒子的本名，因為之前見面時都是叫孩子「星星」，現在知道雙方小孩竟然同名，他與老婆歐陽妮妮也直呼好巧。

▲歐陽妮妮、張書豪撞名陳妍希的兒子。（圖／翻攝自Instagram）