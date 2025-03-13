蹦闆挺Andy「來我店隨你挑精品」　看不下去：男人面子替你拿回

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道上傳影片，對女方一家提出八大控訴，無奈表示經營10年的頻道，突然就沒了控制權，內容曝光後掀起討論，除了有不少名人為他聲援，許多同行也紛紛留言抖內他律師費，就連網紅蹦闆也喊話Andy：「歡迎有空來我店內，隨便你挑精品，免費。」

▲蹦闆看不下去Andy的遭遇。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）

蹦闆坦言身為男人，自己實在看不下去Andy的遭遇，並提到如果對方有需要任何協助，隨時可以聯繫他。蹦闆表示自己要免費送Andy精品，並邀請對方到他店裡，最後更霸氣喊話：「男人的面子我替你拿回來。」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「帥氣」、「超讚」、「挺起來。」

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▲蹦闆出手幫助Andy。（圖／翻攝自Threads／1988.bomb）

事實上，Andy在11日上傳的影片中，對家寧一家提出的指控包含股權分配、這十年來每個月只領到固定薪資、無法查公司帳目、登入眾量級社群帳號、被革除董事一職、驚覺自己被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、並透露自己在分手後就被斷金援，同時也感嘆：「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」