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熱戀日籍YTR！陳天仁列20項拜月老「要求尺寸18cm」一談現任笑了

記者黃庠棻／台北報導

女星陳天仁2023年4月與奉女成婚的演員周孝安離婚後，桃花不斷，兩年間曝光的男伴有歌手Spark皇毅，接著是金髮刺青師，近日又被週刊拍到日籍YouTuber河村一樹（一樹）陷入熱戀，而她在報導公開之前上了Podcast節目，才談到不久前列了20個條件拜月老，引起熱議。

▲陳天仁。（圖／翻攝自Instagram／tts0og）

▲陳天仁與日籍YouTuber河村一樹「開心相處中」。（圖／翻攝自Instagram／tts0og）

被問到與一樹的關係，陳天仁透過經紀人回應「目前開心相處中，希望大家給點空間」，至於戀情是否處於剛萌芽階段，對方則語帶保留表示「最近認識中」，並沒有將雙方的關係說死。而一樹的經紀人回覆兩人關係「一樹很喜歡交朋友，目前就是朋友關係。」

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▲陳天仁回應與一樹關係。（圖／翻攝自Instagram／yishu_kazuki）

▲陳天仁與日籍YouTuber河村一樹「開心相處中」。（圖／翻攝自Instagram／yishu_kazuki）

事實上，陳天仁在週刊爆料她與一樹在大街上親密親臉、脖子之前，早在上Podcast節目「依然睡美人」時就洩漏出戀情的端倪，她表示自己先前列了20個條件去拜月老，包含「月入8萬以上、名下有房、要有家庭觀且想結婚、有情緒價值且樂觀、有上進心、對方以及對方父母要愛屋及烏，要愛她與她的小孩」。

▲▼陳天仁。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳天仁）

▲陳天仁列20個條件拜月老。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳天仁）

隨後，陳天仁繼續列出她給月老的條件「長得乾淨且皮膚白、身上有奶香味、會跟小孩玩且喜歡跟小孩相處、會做家事、捨得為我花錢、感情專一、有分享慾、喜歡運動、尊重、有幽默感、孝順彼此父母、一樣喜歡小酌」，其中還有兩項與床事相關「性功能正常、尺寸15到18公分」。

▲陳天仁。（圖／翻攝自Instagram／tts0og）

▲陳天仁列20個條件拜月老。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳天仁）

此外，陳天仁被主持人問到「妳現在有在相處的另一半嗎」，她一聽馬上露出害羞的笑聲，並說道「一直都有」，後來進一步解釋「還在觀察中，開心相處中」，同時透露目前這個對象有跟朋友圈「一起見過小孩」了。

▲陳天仁回應與一樹關係。（圖／翻攝自Instagram／yishu_kazuki）

▲陳天仁與日籍YouTuber河村一樹「開心相處中」。（圖／翻攝自Instagram／yishu_kazuki）

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