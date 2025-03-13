Andy分手家寧下場慘　鍾欣怡長文嘆：第三者是混亂元凶！

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道上傳影片，對女方一家提出八大控訴，無奈表示經營10年的頻道，突然就沒了控制權，內容曝光後掀起討論，就連女星鍾欣怡都在社群發文分享對此事看法。

▲眾量級最近爆出頻道爭議。（圖／翻攝自Facebook／眾量級 CROWD）

鍾欣怡提到，在看到Andy分手的下場時，她不禁好奇情侶是否能一起工作，同時也透露其實有很多人問過她這個問題。她表示，和老公孫樂欣已經一起工作長達十年的時間，她認為這種共事模式並非不可行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鍾欣怡進一步分享與老公一起工作時，沒有外來干擾如長輩或其他股東的情況下，她認為單純的夫妻二人合作能更專注。她坦言儘管偶爾會有爭執，但若有第三者參與，她覺得反而可能讓情況更混亂，「你以為第三者會是和事佬，但更多時候、他們也可能是製造混亂的元凶，反而讓感情更容易越吵越有分歧。」

▲鍾欣怡發文談眾量級。（圖／翻攝自Instagram／cathychung_shinyi）

鍾欣怡指出，她和與老公在工作上互補，並表示自己喜歡表演、跟人群接觸、研究開發所有跟美有關的事物，而老公則擅長管理和創意發想，「我們與其說是一起工作，更多時候像是互補的夥伴，我需要他幫我規劃整合，他也需要我完成創意發想，這樣的互補也就代表了，我們都是需要彼此的。」

鍾欣怡強調，如果兩人是同種類型的人，那合作可能不會那麼順利，甚至可能導致彼此之間的競爭和不和，「就很容易演變成#沒有你我也可以，以及#搭檔是可以隨時替換的，很多的工具人#用完就丟大概就是這樣了。」談到可能面臨的分開問題，鍾欣怡透露和老公有協議好，雙方都認為所有決策應以孩子的最大利益為前提。

▲鍾欣怡發文分享自身經歷。（圖／翻攝自Threads／cathychung_shinyi）

最後，鍾欣怡表示，在符合以上幾個前提下，她認為夫妻或情侶一起工作，不見得是件壞事，「如果真的有那麼分手的一天，你也必須堅信自己，是有能力可以東山再起的！看著被迫一無所有的那一方，逐漸在用自己的力量再站起來，我衷心地替你感到開心。」