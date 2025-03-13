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明道經紀人官司纏訟5年獲判無罪　遭「合夥人背叛」踢出經營團隊

記者黃庠棻／台北報導

知名藝人明道經紀人李詩翔在2018年轉行經營保養品事業，運用長期演藝圈友好資源，讓台灣品牌成功站上國際影展殿堂、戰果輝煌，沒想到遭林姓合夥人聯合其他股東，拔掉其董座職位自己取而代之，對方利用濫訴手段誣告，卻經北檢檢察官起訴背信等罪，官司纏訟五年，日前終獲判無罪。

▲▼藝人明道 王瀅出席新運動品牌COZY PUNCH秋冬發表會 蔡允潔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲藝人明道。（圖／記者屠惠剛攝）

李詩翔長年深耕大陸，轉行經營保養品事業有成，卻遭身兼公司監察人之林姓大股東眼紅忌妒，夥同其他小股東聯手拔掉其董座身分、踢出經營團隊，讓自己與親信取而代之；對方更利用虛構之事證，委託律師群對李詩翔及前朝一起打天下的員工提出一連串民刑事訴訟。

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日前涉嫌不當飲宴的台北地檢署檢察官不察，聽信其等證詞，將李詩翔以背信、業務侵占等罪提起公訴，甚至使國稅局誤信李領有股東分紅卻未依規繳交所得稅，扣押在台房產，使七旬老母不得不搬遷流落寄居他處，更使長期在中國經商的她，5年來頻繁往來大陸及台灣兩地開庭，飽受訟累苦不堪言。

▲明道經紀人李詩翔官司纏訟5年，日前獲判無罪。（圖／李詩翔提供）

▲明道經紀人李詩翔官司纏訟5年，日前獲判無罪。（圖／鏡藝宏海提供）

所幸，經過律師團努力蒐證為李詩翔辯護，成功說服台北地院承審法官，合議庭於判決書中以林少萍擔任公司監察人，同時兼營公司業務以及上下游通路代理關係，利害關係衝突，且林女證詞前後不一致等理由，認定檢察官所舉證據不足等理由，日前宣判李詩翔無罪。

▲明道經紀人李詩翔官司纏訟5年，日前獲判無罪。（圖／李詩翔提供）

▲明道經紀人李詩翔（左一）在演藝圈人緣很好。（圖／鏡藝宏海提供）

李詩翔日前在台北受訪，激動感謝律師群與台北地院法官，終於還予她以及辛苦的同仁清白，心中壓抑多年的烏雲如同今日台北天空陽光普照，一掃陰霾。據悉，明道並未參與李詩翔經營的保養品事業，不過長年在演藝圈打拼的她，與圈內藝人關係良好，日前曾和周杰倫夫婦及阿KEN一起慶生。

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