南珉貞遭爆會嫁給台灣人！　直播突淚崩「原因曝光」感性告白粉絲

記者孟育民／台北報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的韓籍成員南珉貞（남민정），因亮麗外型吸引了不少粉絲。近日她現身在浪直播突感動落淚，真情告白：「謝謝你們愛台灣！」她坦言起初來台擔心語言問題，但她很快就發現，透過翻譯App和粉絲的熱情互動，溝通其實沒有想像中困難。她也首度透露自己擁有漢字資格證，加上高中時學習中文的基礎，讓她能夠慢慢看懂簡單的中文，甚至能夠和粉絲進行更深入的交流。

▲南珉貞在直播中落淚。（圖／浪直播提供）

她感動說：「每次跟粉絲說想要參加活動，他們就會積極幫我完成。」從公車廣告到西門町比賽，每一次的成績都離不開「南朋友」的努力。特別是在西門町比賽中，當她得知以第十名成績獲得羅馬旗的曝光機會時，忍不住流下了感動的淚水，「粉絲告訴我，謝謝我喜歡台灣，以後我做什麼，他們都會支持我…」這句話深深打動了南珉貞，讓她感受到台灣粉絲的溫暖和真誠。

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▲南珉貞謝謝粉絲支持。（圖／浪直播提供）

平台特別邀請到知名命理老師周映君，為南珉貞進行事業與感情占卜，周映君鐵口直斷：「珉貞35歲前要努力賺錢，現在正是事業高飛的階段！」還預言她會嫁給台灣人，讓南珉貞當場瞪大眼睛，直呼：「真的假的！？」這次的占卜企劃不僅增加了直播的趣味性，也讓粉絲對南珉貞的未來發展充滿更多期待。

