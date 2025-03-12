史嘉蕾喬韓森不為打片開IG「堅持自我，電影還是會賣」

▲史嘉蕾喬韓森演出《侏羅紀世界：重生》，但不想為了打片，就開通Instagram帳號宣傳。（圖／UIP提供）

圖文／鏡週刊

一直以來相當注重個人隱私的史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），儘管演出今年暑假大片《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World: Rebirth），但不願為了打片就加入社群媒體，「放心，電影還是會賣。」

在接受《InStyle》雜誌的專訪中，她談到電影公司的確希望她開通個人的Instagram帳號，以便替電影宣傳，「我說真的，就算了到了今天，他們還是會寫信給我，問我，『嘿，要不要考慮開通Instagram帳號，以便宣傳《侏羅紀世界：重生》？』我一直受到很多壓力要我加入。」

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史嘉蕾喬韓森表示自己不願意加入的理由，「是否我能一邊維持社群媒體，一邊還有辦法忠於自我？我不覺得我有辦法。」儘管她不太認同，但也承認社群媒體對於商業運作有著非常大的影響力，她個人投資的護膚品牌就有Instagram，「我幾乎都沉溺在那邊，又有趣又好玩。我在公司的帳號發文，都是基於事實，因為那是關鍵成分。所以說，假使我是一個真正喜歡社群媒體的人，我當然可以完全投入這股潮流。但我不是，而且我覺得電影還是會賣很好。」

說到社群媒體，史嘉蕾喬韓森的確感受到上頭粉絲的心聲，就是一直爭辯她扮演的黑寡婦究竟是不是真的死了？會不會改天漫威又把她請出來？對此，她說：「娜塔莎真的死了。她死了。死透透了。好嗎？他們只是不敢相信。」史嘉蕾喬韓森說漫威的粉絲始終無法接受，「他們表現出來的就像是，『但是她會回來的！』」



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