ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台灣之光！幻藍小熊登韓打歌舞台「與aespa師妹搶一位」　票選還得第一

記者蔡琛儀／台北報導

女團GENBLUE幻藍小熊推出新單曲〈ACT LIKE THAT〉搶攻南韓各大打歌舞台，昨（11日）登上SBS電視台的《THE SHOW》宣傳時竟搶下了南韓打歌節目「一位候補」的殊榮，這也是南韓每家娛樂公司兵家必爭、且是所有新人夢寐以求的光榮頭銜。

▲▼GENBLUE幻藍小熊搶下了韓國打歌節目「一位候補」的殊榮。（圖／天空娛樂提供）

▲GENBLUE幻藍小熊搶攻南韓各大打歌舞台。（圖／天空娛樂提供）

每家音樂性打歌節目皆會各自推出打歌榜單，在直播前後讓粉絲進行投票，再搭配音源、銷量及票數數據作為名次依據，在節目後以總成績結果選出所謂的「一位」、也就是「冠軍」頭銜，因此成了每組發片的團體歌手力拼的目標，而這次幻藍小熊還跟SM娛樂新女團、也是人氣團asepa的師妹「Hearts2Hearts」同時競爭「一位」，雖然最後在總成績結算後屈居第二，但卻在「粉絲事前投票」項目以3210票高票打敗「Hearts2Hearts」獲得了該項第一名，對於才在南韓出道半年的幻藍小熊來說不僅難得，更為台灣女團爭了面子及裡子，堪稱台灣之光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼GENBLUE幻藍小熊搶下了韓國打歌節目「一位候補」的殊榮。（圖／天空娛樂提供）

▲GENBLUE幻藍小熊登上SBS電視台的《THE SHOW》。（圖／天空娛樂提供）

儘管未能如願奪下「一位」，但這突如其來的「驚喜」讓幻藍小熊成員都在上台時激動紅眼眶，其中有「最美高中生」稱號的忙內NICO特別感謝粉絲們的群力支持，「我在台上看到每位餅乾們的眼神都散發出期待光芒，都知道他們在許願我們能拿下『一位』，當下看到超感動，真的太貼心！」

而采甄則替團員們發表「候補一位」勝利宣言，雀躍的她把麥克風當成「獎盃」開心說到：「當下聽到根本不敢置信，以為是騙人，到現場還半信半疑，結果我們被叫到前台時拿到麥克風，一拿到就猛流手汗，直接把麥克風當獎盃，感覺已經得到榮耀！當下除了開心，更感動到鼻子酸酸的！」隊長XXIN則把粉絲們的支持當動力，更表示：「第一次離『一位』的距離這麼近！希望之後還能有這個機會，得到更大的動力，朝著『一位』目標努力邁進！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

推薦閱讀

金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰

金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

Andy爆被奪權內幕15hrs後「收驚人抖內」！最高金額曝…網：最慘YTR

Andy爆被奪權內幕15hrs後「收驚人抖內」！最高金額曝…網：最慘YTR

「金秀賢還有猛料！」韓媒YTR下通牒：立刻公開道歉　後援會也宣布脫粉

「金秀賢還有猛料！」韓媒YTR下通牒：立刻公開道歉　後援會也宣布脫粉

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！　品牌方嚇瘋切割「暫停代言人行程」

快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！　品牌方嚇瘋切割「暫停代言人行程」

快訊／Andy突PO不自殺聲明！「發生意外皆與意願無關」網憂：被威脅了嗎

快訊／Andy突PO不自殺聲明！「發生意外皆與意願無關」網憂：被威脅了嗎

YTR心懸爆是眾量級元老！　「10年前突被改密碼踢出」：我被迫退出

YTR心懸爆是眾量級元老！　「10年前突被改密碼踢出」：我被迫退出

蘇打綠馨儀離婚開條件「5千萬贍養費、10年不再婚」！前夫爆崩潰想死

蘇打綠馨儀離婚開條件「5千萬贍養費、10年不再婚」！前夫爆崩潰想死

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情：我一無所有

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情：我一無所有

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

Andy爆被奪權內幕15hrs後「收驚人抖內」！最高金額曝…網：最慘YTR

「金秀賢還有猛料！」韓媒YTR下通牒：立刻公開道歉　後援會也宣布脫粉

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！　品牌方嚇瘋切割「暫停代言人行程」

快訊／Andy突PO不自殺聲明！「發生意外皆與意願無關」網憂：被威脅了嗎

YTR心懸爆是眾量級元老！　「10年前突被改密碼踢出」：我被迫退出

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

幻藍小熊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鼓鼓、畢書盡人夫罕見共演！　預告將驚喜嗨翻信義區
  2. 金秀賢再被撤1代言！　「門市陸續換海報」出事恐賠千萬美金
  3. 毛祁生BL劇山上浪漫相逢「戲外肉體超災難」男男副CP慶生告白超甜
  4. Andy控「百萬名車登記人不是我」　喊話家寧：當作送你們一家
  5. 沈玉琳遭資深製作人狂飆「豬狗不如」！　氣炸撂話：一定跟他拚了
  6. Andy實際分手「當天發文」被翻出！　放獨照直接道別：愚人節快樂
  7. 澳洲混血女星「來台住7年終於拿到身分證」：覺得自己完全是台灣人！
  8. 唐治平大愛劇演一半喪母…劇組緊急換角　陳子強騎車巧遇曝他近況
  9. Andy血淚控訴「一無所有」　律師曝開公司1關鍵：很多台人都犯錯
  10. 台灣之光！幻藍小熊登韓打歌舞台「與aespa師妹搶一位」　票選還得第一

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366