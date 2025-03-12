台灣之光！幻藍小熊登韓打歌舞台「與aespa師妹搶一位」　票選還得第一

記者蔡琛儀／台北報導

女團GENBLUE幻藍小熊推出新單曲〈ACT LIKE THAT〉搶攻南韓各大打歌舞台，昨（11日）登上SBS電視台的《THE SHOW》宣傳時竟搶下了南韓打歌節目「一位候補」的殊榮，這也是南韓每家娛樂公司兵家必爭、且是所有新人夢寐以求的光榮頭銜。

▲GENBLUE幻藍小熊搶攻南韓各大打歌舞台。（圖／天空娛樂提供）

每家音樂性打歌節目皆會各自推出打歌榜單，在直播前後讓粉絲進行投票，再搭配音源、銷量及票數數據作為名次依據，在節目後以總成績結果選出所謂的「一位」、也就是「冠軍」頭銜，因此成了每組發片的團體歌手力拼的目標，而這次幻藍小熊還跟SM娛樂新女團、也是人氣團asepa的師妹「Hearts2Hearts」同時競爭「一位」，雖然最後在總成績結算後屈居第二，但卻在「粉絲事前投票」項目以3210票高票打敗「Hearts2Hearts」獲得了該項第一名，對於才在南韓出道半年的幻藍小熊來說不僅難得，更為台灣女團爭了面子及裡子，堪稱台灣之光。

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▲GENBLUE幻藍小熊登上SBS電視台的《THE SHOW》。（圖／天空娛樂提供）

儘管未能如願奪下「一位」，但這突如其來的「驚喜」讓幻藍小熊成員都在上台時激動紅眼眶，其中有「最美高中生」稱號的忙內NICO特別感謝粉絲們的群力支持，「我在台上看到每位餅乾們的眼神都散發出期待光芒，都知道他們在許願我們能拿下『一位』，當下看到超感動，真的太貼心！」

而采甄則替團員們發表「候補一位」勝利宣言，雀躍的她把麥克風當成「獎盃」開心說到：「當下聽到根本不敢置信，以為是騙人，到現場還半信半疑，結果我們被叫到前台時拿到麥克風，一拿到就猛流手汗，直接把麥克風當獎盃，感覺已經得到榮耀！當下除了開心，更感動到鼻子酸酸的！」隊長XXIN則把粉絲們的支持當動力，更表示：「第一次離『一位』的距離這麼近！希望之後還能有這個機會，得到更大的動力，朝著『一位』目標努力邁進！」