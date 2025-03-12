陳天仁「熱戀日籍型男YTR」被抱著狂親！　直擊牽手吻臉：只是朋友　

▲上月19日7點左右，陳天仁到南港跟河村一樹碰面，約會的第一件事，在路邊共抽一根菸。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

31歲的陳天仁，2023年4月與奉女成婚的演員周孝安離婚後，桃花不斷，兩年間曝光的男伴有歌手Spark皇毅，接著是金髮刺青師，時報周刊CTWANT日前發現她身邊男伴再換人，且這次是譜台日戀曲，新歡是日籍YouTuber河村一樹（一樹），兩人愛得毫不掩飾，街上牽手、擁抱、吻手、吻臉，還餵起菸來。

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▲陳天仁雙手抱胸，嘴上抽著一樹餵的加熱菸，邊抽邊吐十分享受，而一樹沿路抽菸，另一手離不開陳天仁的臉蛋和頭。（圖／本刊攝影組）

2 月 19 日晚間 6 點 50 分，剛結束電視台錄影工作的陳天仁，似乎沒有一刻耽擱，駕車前往台北市南港區的一棟商業大樓，可不是來談公事，因為男友一樹已經在這等候多時。

一碰面，立刻轉換成煙霧瀰漫的場景，兩人隨即找了個角落，你一口、我一口地共抽一根加熱菸，一樹這個餵菸動作可說是默契十足，自然流暢，陳天仁雙手抱胸，邊抽邊吐，十足的老手架式。抽著抽著，也是有浪漫的部分，一樹順手摸了摸陳天仁的秀髮，這舉動讓陳天仁當場笑瞇了眼，臉上掛滿幸福的笑容，煙霧散去，兩人一起走進大樓。

▲雖然路上車多，但一樹和陳天仁按耐不住熱戀的心情，十指緊扣的情景美得像幅畫。（圖／本刊攝影組）

7 點半左右，這對「共菸 CP」毫無遮掩地牽手步出大樓，一樹一手抽菸，另一手把陳天仁牽得牢牢地，盡情在大街上放閃，沿途不斷來個甜蜜擁抱，走著走著，一樹更突然拉起陳天仁的手，親吻了一下，這舉動讓陳天仁瞬間害羞低頭，這熱戀的氛圍真是讓人臉紅心跳。

▲一樹在路口忍不住又環抱著陳天仁。（圖／本刊攝影組）

▲兩人邊走邊放閃，一樹把陳天仁的手抓起來親，讓她瞬間害羞低頭。（圖／本刊攝影組）

▲毫無遮掩的兩人表情完全藏不住熱戀的喜悅。（圖／本刊攝影組）

兩人接著來到眼鏡行，購買隱形眼鏡時似乎遇上什麼趣事，雙方笑得燦爛無比，完全沉浸在二人世界。購物結束後，兩人的手像裝了磁鐵一樣，牢牢吸在一起，走回停車場的路上，一樹還是手不離菸，一路繼續吞雲吐霧。

晚上8 點，陳天仁開車載著一樹來到信義廣場地下停車場，與一名攝影師友人會合，3 人隨後在百貨公司美食街共進火鍋大餐。10 點出頭，吃得飽飽的3人回到停車場取車，陳天仁載著一樹離開。半小時後，車子停在一樹住處附近，兩人步行到住宅大樓門口，只是，剛進門不久，兩人又退了出來，不用猜，就是菸癮又犯了。

▲與攝影師友人的聚餐結束後，晚上10點半回到一樹住處樓下，一樹熱情地抱著陳天仁當場親了起來。（圖／本刊攝影組）

▲熱騰騰的親吻告一段落，兩人門口又吸菸聊天。（圖／本刊攝影組）

▲陳天仁只待了半小時，到了11 點 12 分準備離開，一樹看起來很不捨，又來個告別擁抱送她上車駕車返家。（圖／本刊攝影組）

深夜時刻，一樹的顯然已經無法克制，按耐不住心中的熱情，突然伸手抱住陳天仁，並親吻起她的臉頰、脖子，但陳天仁也正抽著菸，她似乎不急著上樓，就這樣先邊抽菸邊聊了3分鐘，才一起走進一樹住處。

深夜 11 點 12 分，陳天仁只待了半小時，兩人一起走出大門，一樹貼心地送陳天仁到車邊，並把一個紙袋放進車子後座，最後還不忘來個深情告別擁抱。接著，陳天仁獨自駕車走國道南下，11點53分回到桃園市的住處，結束甜蜜的一天。

本刊聯繫雙方經紀人，詢問兩人關係，也告知台灣尚未開放使用加熱菸，陳天仁經紀人表示尚未能聯繫到本人，無法取得其回應；河村一樹經紀人則表示：「一樹很喜歡交朋友，目前就是朋友關係。」

※提醒您，吸菸有害健康，請勿在禁菸場所吸菸。盡早戒菸有益健康，可減少對健康的危害，未成年請勿吸菸。

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