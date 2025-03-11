NanaQ被網暴4天「駁意見多、掀簾看身體」　連喊三次：沒有就是沒有

記者王靖淳／綜合報導

極簡系網紅NanaQ日前發文影射與女星薔薔合作拍片時，遭對方性騷擾，雙方事後各自在頻道上傳影片反擊對方，內容曝光後，立即掀起兩派討論。NanaQ最近更在IG上傳一系列「被網暴」的心情寫照，除了強調自己沒看薔薔身體、意見很多要換餐廳以及頻頻發文感謝對方之外，同時也表示：「人生總有些不良善，但這並不妨礙我做一個好人。」

▲NanaQ再三強調沒看薔薔身體。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

NanaQ透露今天是她被網暴的第4天，針對薔薔先前在影片中指控趁她換衣服時掀開簾子看身體，她再三強調自己沒有這麼做，「我就說實話，我沒有掀簾子看她身體，我講三次了，沒有就是沒有。」至於被薔薔抱怨在拍片時不但意見很多，甚至還要求換餐廳，NanaQ解釋，「是因為下午很多餐廳還在休息，我們才換餐廳。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲NanaQ反駁意見很多要換餐廳。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

談到被薔薔稱彼此在拍完片後，不但向她道謝不只一次，甚至還公開發文感謝她，NanaQ表示只有兩次，「我也沒有一直謝謝她，只有YouTube跟Instagram兩次。而且Instagram那篇，我是同時謝謝很多好人。人生總有些不良善，但這並不妨礙我做一個好人。只要我成為好人，這個世界就，多一個好人。」

▲NanaQ強調只有發兩篇文感謝薔薔。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）