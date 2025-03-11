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DK談黃子佼復出「不該是演藝圈」　喊話徐乃麟、曾國城

記者王靖淳／綜合報導

藝人黃子佼2023年捲入「#MeToo」風波，涉無故持有35人共2259個兒少性影像檔案，已鮮少公開露面，不過最近被目擊一家三口出遊，照片曝光後掀起討論，就連主持人徐乃麟、曾國城今（11）日錄節目談及此事都表示「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯，人只要誠心的悔改，不管怎樣我們都是鼓勵。」為此，網紅異色檔案DK事後也在Threads發文，表達對此事看法。

▲▼DK。（圖／翻攝自Facebook／異色檔案DKDi掃 ）

▲異色檔案DK經常評論時事。（圖／翻攝自Facebook／異色檔案DKDi掃）

DK表示，雖然他認為更生人有機會重新開始，但這個機會不該是演藝圈，「演藝圈不是一般職場，這個行業有公眾影響力，應該具備基本的社會責任。」並指出黃子佼曾持有小朋友等不雅影像，若未來有打算想回到螢光幕前，他覺得實在有點說不太過去。

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▲▼DK談徐乃麟。（圖／翻攝自Threads／mystery_case_life）

▲DK談黃子佼復出。（圖／翻攝自Threads／mystery_case_life）

談到主持人曾國城、徐乃麟今（11）日受訪時談論黃子佼事件，稱「蠻期待」、「給人留一口飯吃」時，DK表示懷疑兩人可能沒有看過判決書，因此不清楚黃子佼持有的是哪些影片。他強調，希望曾國城、徐乃麟身邊的人可以提醒他們，避免讓此事合理化，也不要為了挺朋友而變成幫兇。

▲▼《天才衝衝衝》錄影開棚-徐乃麟、曾國城。（圖／記者周宸亘攝）

▲《天才衝衝衝》錄影開棚-曾國城、徐乃麟。（圖／記者周宸亘攝）

據了解，黃子佼在去年底傳出要復出，曾國城今（11）日受訪時坦言確實有耳聞，不過確切內容並不清楚，「他是還不錯的人吧？在發生這個事情之前，本來蠻期待他去年底可以回歸，不應該把他所有的努力都抹煞，他真的是蠻努力的人。」談及此事徐乃麟也說：「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯，人只要誠心的悔改，不管怎樣我們都是鼓勵。」

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黃子佼, 異色檔案DK, 網紅, YouTuber, 徐乃麟, 曾國城

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