ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

朴寶劍《苦盡柑來遇見你》敬業親自下海　暖心事蹟曝光粉絲淚讚

「朴寶劍=零負評男神」！《苦盡柑來遇見你》敬業親自下海、助霸凌同學還長年當志工，善行曝光粉絲淚讚！

▲朴寶劍。（圖／取自朴寶劍IG）

圖文／CTWANT

韓國演藝圈不乏高顏值男星，但能夠做到「零負評」的卻少之又少，而朴寶劍就是其中之一！近期，他因主演Netflix新劇《苦盡柑來遇見你》備受關注，不僅為戲增胖、親自下海拍攝，更被爆料私下低調行善超過10多年，讓網友大讚：「這才是真正的寶藏男孩！」

朴寶劍主演《苦盡柑來遇見你》，為戲增胖又親自下海拍攝，敬業精神滿分！

[廣告]請繼續往下閱讀...

由韓國男神朴寶劍主演的Netflix話題新劇《苦盡柑來遇見你》，該劇背景設定在1950年代，講述一名性格叛逆的少女愛純（IU飾）與內向敦厚的少年寬植（朴寶劍飾）之間的動人故事。為了完美詮釋角色，朴寶劍不僅特意增重，讓自己更符合當時背景下勞動青年的形象，更在拍攝過程中展現超高敬業精神，有一幕需要在冰冷的海水中游泳，朴寶劍堅持不用替身，直接跳入刺骨的海水中拍攝，讓劇組人員都佩服不已，他的專業態度，讓這部劇更加值得期待！

「朴寶劍=零負評男神」！《苦盡柑來遇見你》敬業親自下海、助霸凌同學還長年當志工，善行曝光粉絲淚讚！

▲朴寶劍新戲親自下海拍攝。（圖／取自IU IG、翻攝自網路）

不只敬業，朴寶劍私下更是零負評！暖心事蹟曝光

除了在工作上全力以赴，朴寶劍私下更是個善良又溫暖的人！之前有網友在韓國論壇分享自己曾是校園霸凌受害者，當時班上幾乎所有同學都排擠他，唯獨朴寶劍選擇站在他身邊，甚至主動和他同桌，讓他在黑暗時期感受到溫暖。多年後兩人在街上偶遇，朴寶劍仍然記得他，還熱情地打招呼，這讓該名網友感動不已，直呼：「當年，班上只有你沒排擠我，如今我也會永遠站在你這邊。」

「朴寶劍=零負評男神」！《苦盡柑來遇見你》敬業親自下海、助霸凌同學還長年當志工，善行曝光粉絲淚讚！

▲朴寶劍私下零負評。（圖／取自朴寶劍IG）

低調行善10多年！朴寶劍默默資助孤兒院，退伍後第一件事就是去探望孩子們

除了私下暖心，朴寶劍也是長年低調做公益的代表，據韓國某間孤兒院職員透露，朴寶劍從2013年起便默默捐款支持該機構，並且經常親自探望孩子們，不僅記得每個孩子的名字、擔任志工，甚至還會親手寫信、準備禮物與蛋糕，甚至連服兵役退伍後的第一件事，也是回到孤兒院探望這些孩子；而他的善行也影響了粉絲，粉絲後援會曾在他的生日發起公益活動，募得616萬韓元，幫助療養院建設。

「朴寶劍=零負評男神」！《苦盡柑來遇見你》敬業親自下海、助霸凌同學還長年當志工，善行曝光粉絲淚讚！

▲朴寶劍長年當志工。（圖／翻攝自theqoo

朴寶劍：外在是偶像，內在是天使

從戲劇作品到私下性格，朴寶劍的敬業與善良早已讓他成為「零負評」的代表藝人，不論是在極端環境下仍親自上場拍攝，還是用溫暖的心對待身邊每一個人，他的每一個行為都讓人不得不愛上這位「寶藏男孩」。難怪粉絲們紛紛留言：「這樣的人怎麼能不愛？」、「他是天使沒錯吧！」、「真正的無負評藝人！」。

延伸閱讀
黃子佼9年買2259部影片！　人妻網紅怒喊抵制：除了假日都混在創意私房？
男友喝醉手機掉Uber！司機淋雨幫找　被怨給2000元太多她傻眼：我真的錯了？
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

眾量級窮奢對決！幫Andy寫個慘字　家寧神隱全家起底　被洗一星「張媽媽還錢」

推薦閱讀

快訊／家寧沉默2天回應了！　列6點駁斥反控：Andy自行變更收益分配

快訊／家寧沉默2天回應了！　列6點駁斥反控：Andy自行變更收益分配

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」網全錄影：怕被查帳嗎

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」網全錄影：怕被查帳嗎

快訊／金賽綸媽媽出聲了！怒指金秀賢說謊：交往6年沒錯　將曝「脫衣洗碗照」

快訊／金賽綸媽媽出聲了！怒指金秀賢說謊：交往6年沒錯　將曝「脫衣洗碗照」

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！金賽綸被揪衣服細節 網：太愚蠢

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！金賽綸被揪衣服細節 網：太愚蠢

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上！　YTR圈動員力挺Andy

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上！　YTR圈動員力挺Andy

金秀賢「公開關鍵鐵證」！握合照金賽綸原圖：2019年才交往 時間軸全說了

金秀賢「公開關鍵鐵證」！握合照金賽綸原圖：2019年才交往 時間軸全說了

家寧駁Andy月領5.5萬「報酬指控不符」　公開真實進帳：金額差距大！

家寧駁Andy月領5.5萬「報酬指控不符」　公開真實進帳：金額差距大！

快訊／金賽綸媽媽潰堤求：拜託裁定他們的罪！　最新親密貼臉照曝光

快訊／金賽綸媽媽潰堤求：拜託裁定他們的罪！　最新親密貼臉照曝光

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　「沒有利用價值還要趕人」心疼兒子

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　「沒有利用價值還要趕人」心疼兒子

快訊／爆料YTR下通牒：握有金秀賢全裸照！　金賽綸母幫求情「怕他輕生」

快訊／爆料YTR下通牒：握有金秀賢全裸照！　金賽綸母幫求情「怕他輕生」

家寧「被聯繫刪文」！女裝品牌AIR SPACE公開切割：無後續合作計劃

家寧「被聯繫刪文」！女裝品牌AIR SPACE公開切割：無後續合作計劃

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／家寧沉默2天回應了！　列6點駁斥反控：Andy自行變更收益分配

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」網全錄影：怕被查帳嗎

快訊／金賽綸媽媽出聲了！怒指金秀賢說謊：交往6年沒錯　將曝「脫衣洗碗照」

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！金賽綸被揪衣服細節 網：太愚蠢

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上！　YTR圈動員力挺Andy

金秀賢「公開關鍵鐵證」！握合照金賽綸原圖：2019年才交往 時間軸全說了

家寧駁Andy月領5.5萬「報酬指控不符」　公開真實進帳：金額差距大！

快訊／金賽綸媽媽潰堤求：拜託裁定他們的罪！　最新親密貼臉照曝光

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　「沒有利用價值還要趕人」心疼兒子

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王, 朴寶劍, 盡柑來遇見你

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 不斷更新／韓星活動3月售票看這裡！　Alan Walker夢幻聯動4組韓星
  2. 徐康俊被虧「像和金賽綸結婚」　真實反應引網讚：這才正常成年人
  3. 黃豪平突襲送蛋糕！　61歲郭子乾難忘總統祝福
  4. 家寧一家被抓包「為發聲明開粉專」　臉書遭灌爆洗版：下去！
  5. 夏于喬「摔下樓梯」韌帶斷裂！　感動老公「把屎把尿」：以後幫他推輪椅
  6. 家寧聲明4大雷點被罵翻　連ChatGPT都吐槽「敢公開完整財報嗎」
  7. 鄭進一自認是佛祖　想到昔日戀情紅眼眶
  8. 快訊／小炳女兒央央即將大學畢業　順利考上研究所將成碩士生
  9. 懶人包／金秀賢認愛金賽綸　爭議事件時間軸一次看！
  10. 曾國城失言挺黃子佼「遭代言品牌切割」！　創辦人發聲：終止合約

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366