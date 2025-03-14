朴寶劍《苦盡柑來遇見你》敬業親自下海　暖心事蹟曝光粉絲淚讚

▲朴寶劍。（圖／取自朴寶劍IG）

圖文／CTWANT

韓國演藝圈不乏高顏值男星，但能夠做到「零負評」的卻少之又少，而朴寶劍就是其中之一！近期，他因主演Netflix新劇《苦盡柑來遇見你》備受關注，不僅為戲增胖、親自下海拍攝，更被爆料私下低調行善超過10多年，讓網友大讚：「這才是真正的寶藏男孩！」

朴寶劍主演《苦盡柑來遇見你》，為戲增胖又親自下海拍攝，敬業精神滿分！

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由韓國男神朴寶劍主演的Netflix話題新劇《苦盡柑來遇見你》，該劇背景設定在1950年代，講述一名性格叛逆的少女愛純（IU飾）與內向敦厚的少年寬植（朴寶劍飾）之間的動人故事。為了完美詮釋角色，朴寶劍不僅特意增重，讓自己更符合當時背景下勞動青年的形象，更在拍攝過程中展現超高敬業精神，有一幕需要在冰冷的海水中游泳，朴寶劍堅持不用替身，直接跳入刺骨的海水中拍攝，讓劇組人員都佩服不已，他的專業態度，讓這部劇更加值得期待！

▲朴寶劍新戲親自下海拍攝。（圖／取自IU IG、翻攝自網路）

不只敬業，朴寶劍私下更是零負評！暖心事蹟曝光

除了在工作上全力以赴，朴寶劍私下更是個善良又溫暖的人！之前有網友在韓國論壇分享自己曾是校園霸凌受害者，當時班上幾乎所有同學都排擠他，唯獨朴寶劍選擇站在他身邊，甚至主動和他同桌，讓他在黑暗時期感受到溫暖。多年後兩人在街上偶遇，朴寶劍仍然記得他，還熱情地打招呼，這讓該名網友感動不已，直呼：「當年，班上只有你沒排擠我，如今我也會永遠站在你這邊。」

▲朴寶劍私下零負評。（圖／取自朴寶劍IG）

低調行善10多年！朴寶劍默默資助孤兒院，退伍後第一件事就是去探望孩子們

除了私下暖心，朴寶劍也是長年低調做公益的代表，據韓國某間孤兒院職員透露，朴寶劍從2013年起便默默捐款支持該機構，並且經常親自探望孩子們，不僅記得每個孩子的名字、擔任志工，甚至還會親手寫信、準備禮物與蛋糕，甚至連服兵役退伍後的第一件事，也是回到孤兒院探望這些孩子；而他的善行也影響了粉絲，粉絲後援會曾在他的生日發起公益活動，募得616萬韓元，幫助療養院建設。

▲朴寶劍長年當志工。（圖／翻攝自theqoo）

朴寶劍：外在是偶像，內在是天使

從戲劇作品到私下性格，朴寶劍的敬業與善良早已讓他成為「零負評」的代表藝人，不論是在極端環境下仍親自上場拍攝，還是用溫暖的心對待身邊每一個人，他的每一個行為都讓人不得不愛上這位「寶藏男孩」。難怪粉絲們紛紛留言：「這樣的人怎麼能不愛？」、「他是天使沒錯吧！」、「真正的無負評藝人！」。

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