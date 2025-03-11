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小優大嘴巴惹風波！徐凱希緩頰「揭私下為人」　徐乃麟：討厭落井下石的人

記者孟育民／台北報導

小優因大嘴巴惹出風波，私下造謠胡瓜和女星宋羽葤緋聞，老闆吳宗憲震怒並決定解約，更砲轟：「「小優不是第一次了，女藝人被她講得一塌糊塗，玥熹被講到恐慌症，她變結巴…。」小優好友徐凱希今（11日）與徐乃麟、曾國城、張文綺、巫苡萱、籃籃現身《天才衝衝衝》錄影，幫忙緩頰：「她不是逢人就講的人，以我對她的了解，她的立場是，就是跟最好的朋友講一件他聽見的事情，但她相信他的每一位的朋友，最後才會塑造大嘴巴的形象。」

▲▼《天才衝衝衝》錄影開棚-徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、巫苡萱、籃籃。（圖／記者周宸亘攝）

▲《天才衝衝衝》錄影開棚，徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、巫苡萱、籃籃。（圖／記者周宸亘攝）

徐凱希和小優和宋羽葤都認識，認為雙方立場不同，而小優爆出大嘴巴風波，過往兩人節目上片段也被挖出，小優曾害她跟男友分手，她則替好友緩頰：「我跟小優在節目上有些是節目效果，她私下對朋友是很好的人，撇開這些小缺點，人本來就會有缺點。不過她確實做錯了，所以我不會幫她說話，。」小優前陣子過生日，徐凱希也有傳訊息關心她，擔心對方會想不開，「前段時間我就讓她沈澱一下，她也因為這些事情成長了，據我了解她沒有那麼壞，不然演藝圈不會有那麼多人跟她當朋友。」

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▲▼《天才衝衝衝》錄影開棚-張文綺、徐凱希。（圖／記者周宸亘攝）

▲徐凱希幫忙緩頰小優。（圖／記者周宸亘攝）

徐乃麟平常也很照顧小優，他特別有感說：「我最討厭落井下石的人，人生誰不會犯錯，落井下石都是不好的事情，尤其大家都是演藝人員，我們大家要將心比心。」他認為有些人說者無心，聽著有意，傳來傳去就變質了，「人都要為別人留一口飯吃，不要去做這種損人不利己的事情，小優的錯，也是給她一個教訓。」接著表示：「敬愛的瓜哥也沒有撻伐，也沒有講不好聽的話，那旁人講什麼呢？第一瓜哥大氣，第二旁人加諸在這上面都是不好的。」

▲▼《天才衝衝衝》錄影開棚-徐乃麟。（圖／記者周宸亘攝）

▲徐乃麟討厭落井下石的人。（圖／記者周宸亘攝）

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徐乃麟, 徐凱希, 曾國城, 小優, 胡瓜, 吳宗憲

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