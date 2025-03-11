10億女星王宥忻認「復合前夫」　又爆好消息「有第二春」

記者蔡琛儀／台北報導

身價十億的「財富女神」王宥忻迎來新事業！回顧過去，王宥忻坦言曾經歷過一段黑暗期，之前與前夫「翁總」分開的期間，她投資頻頻失利，幾千萬幾千萬的虧損接踵而來，讓她一度陷入人生低潮。當時的她，身邊小人環繞，投資什麼虧什麼，讓她深刻體會到當夫妻失和、能量分裂時，整個人生都會失去平衡。

▲王宥忻創立新事業。（圖／財富女神提供）

現在她和翁總甜蜜復合，王宥忻說：「夫妻同心真的可以創造無限可能，奉勸想要成功發財的人先回家好好的對待另一半，先把最重要的做好，朝著共同目標一起努力。」 除此之外愛學習的王宥忻透過深入學習能量學，她領悟到：「幸福不是追來的，而是發現來的。」

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她開始改變自己的心態，學會先給予愛與正向能量，並且在夫妻關係中找回合一的狀態。當夫妻重新攜手，許多不可思議的好事也隨之發生。而她全新成立的「女神愛啪啪俱樂部」，不僅是一個讓人年輕變美的秘密基地，更是一個充滿愛與支持的社群，讓更多人能夠透過這個平台獲得事業的第二春。

▲王宥忻和前夫翁總復合。（圖／財富女神提供）

除了事業上的成功，王宥忻的生活重心都在維繫家庭的溫暖，她分享，早晨親手為孩子們準備愛心早餐，雖然曾經因為3C使用問題與孩子有些小衝突，但透過這份用心，孩子們逐漸感受到父母的愛與關懷。「當我和老公一起送小孩上學，看到他們開心的模樣，我也覺得好幸福。」她笑說。假日她也帶著全家積極參與公益活動、淨灘，「我超愛海邊，能夠一邊享受大自然的美好，一邊為環境盡一份心力，真的很有意義！」