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提告前男友康凱後　工會理事長曹雨婷5人追竟還有嫩洋男

記者葉文正／台北報導

中華演藝總工會前理事長康凱(本名陳桓浩)，去年遭小27歲前女友、現任台北演藝工會理事長曹雨婷指控欠租金，結果判決勝訴。同時曹雨婷也傳出感情新動向。她笑說自己做生意都很好，照顧大家也很好，但看男人眼光不太好，但新的追求者至少有5人，其中兩位還是美國白人，年紀比她小。

▲台北演藝總工會理事長曹雨婷外型仍是相當好。（圖／台北演藝總工會提供）

▲台北演藝總工會理事長曹雨婷外型仍是相當好。（圖／台北演藝總工會提供）

曹雨婷對於過去的感情動向相當氣餒：「我碰到的男人都沒有安全感，像這種人(康凱)我還敢嗎，我當然很想有男友，但我現在害怕，膽子小，有很多優秀的人追求，還有一個小我很多歲。」

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▲台北演藝總工會理事長曹雨婷外型仍是相當好。（圖／台北演藝總工會提供）

▲曹雨婷對談感情相當害怕。（圖／台北演藝總工會提供）

曹雨婷認為，自己不用跟豪門的男友在一起，自己就可以賺錢，人生夠吃夠用就好，而王大陸出事，也有關心他，在經歷逃兵與社會案件後，曹雨婷很難過，「很可惜，很好的人材，「當兵也沒多久，我兒子在美國念書，我還把他抓回來當兵，要尊重國家的規定與政策，就回來把四個月的兵當完。到部隊就聽長官的指示，有傳遞我們的關心，大S家人我們也有關心到，至於幕後怎麼決定，他們有自己的想法，我們就是做到關心這件事。」

▲台北演藝總工會理事長曹雨婷外型仍是相當好。（圖／台北演藝總工會提供）

▲追求者還有美國白人。（圖／台北演藝總工會提供）

昨曹雨婷表示她現在談感情都很怕被騙，怕對方是貪圖她的財產，不過她房產在紐約，台灣的部分已經賣掉2棟，兒女也都大了，所以她大致上財產都安頓得挺好，希望能夠跟未來另一半當非常好的朋友即可。

曹雨婷透露這5個追求者當中，有2個是白人，一個是開客運巴士公司，另一個則是主導土木工程，財力都相當不錯，曹雨婷說她不在意對方的財產或身家，人品最重要，但這2白人有共同特徵，就是都年紀比她小，對於周旋小鮮肉，她也表示：「其實最近我非常忙碌，因為演藝工會4月要開演唱會，會請來很多資深藝人，感情的事沒空談，有機會到時候我也會上去唱個一首歌就好」，也對自己身材相當自豪。

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