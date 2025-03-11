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珍娜麥提爾傳「接棒演《哈利波特》麥教授」！　影集選角最新消息曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

HBO先前宣告將把《哈利波特》翻拍為影集，並預計於2026年開播，引發許多書迷、影迷的期待。近期該影集的選角傳出新消息，由去年（2024）離世的女星瑪姬史密斯（Maggie Smith），所飾演的麥教授一角，有望由金球獎影后珍娜麥提爾（Janet McTeer）演出。

▲▼珍娜麥提爾有望飾演影集版麥教授。（圖／達志影像、劇照）

▲珍娜麥提爾（左）有望飾演影集版麥教授。（圖／達志影像、劇照）

珍娜麥提爾是話劇演員出身，出道逾40年，曾以電影《蒲公英》入圍奧斯卡影后，並獲得金球獎影后。據外媒《Deadline》報導，有消息人士透露，她目前正在與HBO洽談，有望飾演影集版麥教授。另一方面，先前盛傳將飾演石內卜教授一角的男星帕帕埃西杜（Paapa Essiedu），也被指出即將簽下演出合約。

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▲帕帕埃西杜（Paapa Essiedu）傳出將飾演《哈利波特》影集中的石內卜教授。（圖／達志影像）

▲▼帕帕埃西杜（上）傳出將簽約，演出《哈利波特》影集中的石內卜教授（下）。（圖／上：達志影像、下：華納兄弟提供）

▲《哈利波特》全系列電影即將重返大銀幕。（圖／記者華納兄弟提供）

不過HBO目前並未證實這2項選角消息，並透過聲明表示：「我們只有在完成交易時才會確認細節。」據了解，目前該影集已經確定的選角，僅有79歲的美國男星約翰李斯高（John Lithgow），他將在影集中飾演霍格華茲校長鄧不利多。

▲▼約翰李斯高。（圖／路透）

▲約翰李斯高已確定飾演鄧不利多。（圖／路透）

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哈利波特, 珍娜麥提爾, Janet McTeer

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