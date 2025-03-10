蔡依珊嘆「該斷就斷」刪文引猜疑　本人回：沒頭沒尾會反省

▲蔡依珊今日再發限動說明所謂「該斷就斷」指的是什麼。（圖／翻攝自IG@pattytsai13）

圖文／鏡週刊

紅豆食府千金蔡依珊昨（9日）突然在IG發限動，稱眼部被愛犬抓傷，緊接著卻寫道「希望大家，不好的，該斷就斷了」引起好奇，隨後刪文更讓外界擔憂，是否與結婚19年的丈夫國民黨副主席連勝文有關。面對各方揣測，蔡依珊今（10日）再發限動，重申眼傷是愛犬造成，「該斷就斷」則是工作上的有感而發，自嘲抒發心情沒頭沒尾引來關切，她會好好反省。

蔡依珊今天透過IG限動發布簡短的快問快答，首先說明眼下的傷口，是她躺下來跟寵物玩的時候，狗狗撲上來所造成，目前已經快結痂，今天洗臉已經不會痛了。

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再來就是所謂的「該斷就斷」究竟在說什麼？蔡依珊解釋，自己喜歡跟粉絲分享事情，但雙子座的個性常常沒頭沒尾蹦出一句話，坦言這點確實需要反省一下。

▲蔡依珊今日再發限動說明所謂「該斷就斷」指的是什麼。（圖／翻攝自IG@pattytsai13）

至於到底斷了什麼？蔡依珊解釋是這幾年工作上的有感而發，表示很感激創業路上曾支持她的人，但事業成功與否有時錯不在自己，她仍會省思很多，才發現有時就是天時地利人和，幸運也是很重要的一部分，覺得自己應該看開點「把心裡一些念頭斷掉清掉」，笑說自己真的容易想太多。

▲蔡依珊昨日在限動表示自己眼下被愛犬抓傷，又感嘆「該斷就斷了」，隨後刪除動態。（圖／翻攝自IG@pattytsai13）



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