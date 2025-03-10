ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿嬤路邊跌破頭流血　宋燕旻報警忙翻「呼籲3重點」：否則後果不敢想

記者蔡宜芳／綜合報導

主播宋燕旻兩年前在平溪採訪時，曾在路上遇到為了撿天燈而跌破頭的老人家，她9日再透露，自己前一天幫助了一位同樣因摔倒而受傷的阿嬤，並給出了幾個重要的提醒，希望家中有長輩的網友都能多加注意。

▲▼阿嬤路邊跌破頭　宋燕旻報警忙翻「呼籲3重點」。（圖／翻攝自Facebook／宋燕旻）

▲宋燕旻透露自己在路邊遇到跌倒的老人家。（圖／翻攝自Facebook／宋燕旻）

宋燕旻透露，阿嬤因為跌倒撞到左眼上方，有流血的情況，而她在把阿嬤扶起來休息、找到家屬、報警、再到送上救護車的過程中，感觸頗深，提醒說：「請各位晚輩，家中若有年邁的長輩，即使你認為他耳聰目明、行動自如，但有可能像阿嬤一樣撞到頭、處於混亂中無法清楚交代細節，可能有風險，請參考一下。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

宋燕旻建議，晚輩們應該更改長輩手機中的通訊人姓名，將自己的電話設為第一個聯絡人，並在名字前加上A或1，最好還要註明親屬關係，例如「兒子、女兒」，「因為阿嬤很慌張、語焉不詳，我拿她的手機，從最近通話的人一個一個打（手機裡都是全名），還被當成詐騙集團，過程中浪費很多時間才找到親戚。」

▲▼阿嬤路邊跌破頭　宋燕旻報警忙翻「呼籲3重點」。（圖／翻攝自Facebook／宋燕旻）

▲宋燕旻幫阿嬤報警。（圖／翻攝自Facebook／宋燕旻）

此外，宋燕旻建議在長輩的隨身包包中放入聯絡方式、地址或名片，甚至縫在衣服上，以便在緊急情況下能迅速聯繫到家人。她提到，當時阿嬤身上沒有任何身份證明文件，只能模糊地說出家裡地址，這讓她在尋找家屬時遇到了不少困難。

最後，宋燕旻也提到跌倒偵測裝備的重要性，像是蘋果手錶的跌倒偵測功能，或其他品牌的活動記錄功能，這些裝備在必要時可以派上用場，「阿嬤跌倒撞到頭後，疑似坐在路邊一陣子，是我騎車路過看到越想越不對、回頭去關心她，如果是更偏僻的地方，後果不敢想。」

宋燕旻透露，阿嬤當時哭著不停道謝，讓她感到非常難過，「兩年前在平溪採訪路上碰到撿天燈跌破頭的阿公，到昨天又碰到跌倒的阿嬤，高齡化社會之下，長輩跌倒議題真的不能輕忽。」她也提醒大家，如果遇到類似情況，應該先確認傷者情況，避免貿然移動，以免造成二次傷害。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【陪偶玩嘛QQ】撒嬌吉娃娃狂舔愛睏嬤臉頰　露委屈眼神超可愛XD

推薦閱讀

S媽凌晨痛苦求救「撐不下去」！大S離世1個月走不出　崩潰文惹心疼

S媽凌晨痛苦求救「撐不下去」！大S離世1個月走不出　崩潰文惹心疼

孟耿如被抓包在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」　實際真相曝光！

孟耿如被抓包在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」　實際真相曝光！

真面目不藏了！直播到一半Paul發飆狂酸　妻退出鏡頭：我懷孕了

真面目不藏了！直播到一半Paul發飆狂酸　妻退出鏡頭：我懷孕了

趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　合體劉子銓喊冤：被雙重傷害

趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　合體劉子銓喊冤：被雙重傷害

孟耿如道歉「關閉所有社群」與黃子佼神隱反省　個人副業全結束經營

孟耿如道歉「關閉所有社群」與黃子佼神隱反省　個人副業全結束經營

《浪姐5》戚薇「眼睛上吊」被疑整過頭　本尊認了：打針打太多

《浪姐5》戚薇「眼睛上吊」被疑整過頭　本尊認了：打針打太多

超市見「正妹只穿透視Bra」晃車頭燈逛街！激美身材全露　超香畫面瘋傳

超市見「正妹只穿透視Bra」晃車頭燈逛街！激美身材全露　超香畫面瘋傳

《難哄》今天大結局！「性騷擾+加戲」爆紅吞3敗筆…他被挖後台硬

《難哄》今天大結局！「性騷擾+加戲」爆紅吞3敗筆…他被挖後台硬

《小姐不熙娣》鼻涕哥祕密結婚！李唯楓老婆是富家女…購新房洩喜訊

《小姐不熙娣》鼻涕哥祕密結婚！李唯楓老婆是富家女…購新房洩喜訊

那對夫妻妮妮暴風抽高！　嬰兒肥消失激美…合照Kim「被誤認Nico」

那對夫妻妮妮暴風抽高！　嬰兒肥消失激美…合照Kim「被誤認Nico」

唐綺陽運勢／摩羯「小心爛桃花」射手感情別鑽牛角尖！天秤有女貴人

唐綺陽運勢／摩羯「小心爛桃花」射手感情別鑽牛角尖！天秤有女貴人

三上悠亞突曬「婚紗照」震撼日網！引退AV後重大宣布…急轉彎道歉

三上悠亞突曬「婚紗照」震撼日網！引退AV後重大宣布…急轉彎道歉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

S媽凌晨痛苦求救「撐不下去」！大S離世1個月走不出　崩潰文惹心疼

孟耿如被抓包在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」　實際真相曝光！

真面目不藏了！直播到一半Paul發飆狂酸　妻退出鏡頭：我懷孕了

趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　合體劉子銓喊冤：被雙重傷害

孟耿如道歉「關閉所有社群」與黃子佼神隱反省　個人副業全結束經營

《浪姐5》戚薇「眼睛上吊」被疑整過頭　本尊認了：打針打太多

超市見「正妹只穿透視Bra」晃車頭燈逛街！激美身材全露　超香畫面瘋傳

《難哄》今天大結局！「性騷擾+加戲」爆紅吞3敗筆…他被挖後台硬

《小姐不熙娣》鼻涕哥祕密結婚！李唯楓老婆是富家女…購新房洩喜訊

那對夫妻妮妮暴風抽高！　嬰兒肥消失激美…合照Kim「被誤認Nico」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

宋燕旻

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Alan Walker來了！夢幻連動韓團QWER、HIGHLIGHT
  2. 阿嬤路邊跌破頭流血　宋燕旻報警忙翻「呼籲3重點」：否則後果不敢想
  3. 蔡依珊嘆「該斷就斷」刪文引猜疑　本人回：沒頭沒尾會反省
  4. 布拉瑞揚曾被罵「男生學什麼舞？」　今年加入「台灣品牌團隊」
  5. 馬東石「粉紅Kitty派對」慶生！戴公主皇冠　7照片萌爆200萬人
  6. 女偶像現身機場「被擠到氣哭」　沮喪發文：對這圈子的人心失望
  7. 吳姍儒淚崩「不想當吳宗憲女兒」！　罕揭內心話：希望他是一般的爸爸
  8. 《米奇17號》外星生物「伏蟲是可頌麵包」　奉俊昊親曝靈感來源！
  9. 54歲蘇慧倫凍齡秘訣公開！張震嶽：我從小看她都沒變過
  10. AKB48 Team TP首登北流　任賢齊欽點「對面的女孩」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366