阿嬤路邊跌破頭流血　宋燕旻報警忙翻「呼籲3重點」：否則後果不敢想

記者蔡宜芳／綜合報導

主播宋燕旻兩年前在平溪採訪時，曾在路上遇到為了撿天燈而跌破頭的老人家，她9日再透露，自己前一天幫助了一位同樣因摔倒而受傷的阿嬤，並給出了幾個重要的提醒，希望家中有長輩的網友都能多加注意。

▲宋燕旻透露自己在路邊遇到跌倒的老人家。（圖／翻攝自Facebook／宋燕旻）

宋燕旻透露，阿嬤因為跌倒撞到左眼上方，有流血的情況，而她在把阿嬤扶起來休息、找到家屬、報警、再到送上救護車的過程中，感觸頗深，提醒說：「請各位晚輩，家中若有年邁的長輩，即使你認為他耳聰目明、行動自如，但有可能像阿嬤一樣撞到頭、處於混亂中無法清楚交代細節，可能有風險，請參考一下。」

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宋燕旻建議，晚輩們應該更改長輩手機中的通訊人姓名，將自己的電話設為第一個聯絡人，並在名字前加上A或1，最好還要註明親屬關係，例如「兒子、女兒」，「因為阿嬤很慌張、語焉不詳，我拿她的手機，從最近通話的人一個一個打（手機裡都是全名），還被當成詐騙集團，過程中浪費很多時間才找到親戚。」

▲宋燕旻幫阿嬤報警。（圖／翻攝自Facebook／宋燕旻）

此外，宋燕旻建議在長輩的隨身包包中放入聯絡方式、地址或名片，甚至縫在衣服上，以便在緊急情況下能迅速聯繫到家人。她提到，當時阿嬤身上沒有任何身份證明文件，只能模糊地說出家裡地址，這讓她在尋找家屬時遇到了不少困難。

最後，宋燕旻也提到跌倒偵測裝備的重要性，像是蘋果手錶的跌倒偵測功能，或其他品牌的活動記錄功能，這些裝備在必要時可以派上用場，「阿嬤跌倒撞到頭後，疑似坐在路邊一陣子，是我騎車路過看到越想越不對、回頭去關心她，如果是更偏僻的地方，後果不敢想。」

宋燕旻透露，阿嬤當時哭著不停道謝，讓她感到非常難過，「兩年前在平溪採訪路上碰到撿天燈跌破頭的阿公，到昨天又碰到跌倒的阿嬤，高齡化社會之下，長輩跌倒議題真的不能輕忽。」她也提醒大家，如果遇到類似情況，應該先確認傷者情況，避免貿然移動，以免造成二次傷害。