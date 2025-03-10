MV超催淚！周思潔《人生就是學》學員真情流露惹淚崩

記者許逸群／台北報導

歌手周思潔繼2019年專輯《傻傻的花》後，歷經疫情與音樂事業考驗，仍不忘音樂帶來的快樂。經過五年醞釀，她終於在2024年底發行全新EP《人生就是學》。

▲歌手周思潔。（圖／萊格悠國際文化提供）

周思潔從舞台表演跨足教育與體驗課程，豐富的人生歷練塑造了她的觀點。事業起伏帶來深刻考驗，也讓她領悟人生的奧妙在於經驗與感受。她認為：「人生的奧妙，就是在會經驗到不預期的課題，唯有去經驗與感受，才能穿越，成就真正的自己。」不完美並非挫折，而是成長的養分。

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首波主打單曲〈人生就是學〉在音樂創作上，合作過許多膾炙人口的華語好歌的蕭煌奇與何啟弘，將周思潔的教學理念融入歌曲，巧妙地轉化為音樂作品。製作人蕭煌奇精心設計，讓旋律與編曲交織出溫暖且富有層次的情感，歌詞則以輕鬆不嚴肅的方式詮釋人生哲理。

周思潔特別請到廣告大師范可欽來拍攝MV。范可欽特別找來周思潔成長課程中的學員們參與拍攝，但沒有告訴學員們要拍攝什麼，學員們面對鏡頭將自己的人生故事娓娓道來，記錄下了最真實的情感。他笑說：「這大概是史上流最多眼淚的一支MV。」

周思潔看到這些學員的故事也非常感動，實在無法取捨，因此特地大手筆的製作三支MV，希望透過影像保留更多動人的故事。