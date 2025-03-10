防彈V退伍前99天軍服近況照曝光　自信喊話：減肥中

文／妞新聞

阿米們（ARMY）久等了...韓國天團「防彈少年團」在2023年達成全員入伍、正式進入軍白期，繼Jin、J-hope先行脫下軍服之後，下一批退伍的成員為同梯入伍服役的RM（金南俊）以及「V（金泰亨）」，距離2025年6月的7人完整體兵役畢業已經不遠了！

V進特種部隊「升職了」

倒數99天軍服近況照曝光

V在去年12月11日入伍後，通過陸軍首都防禦司令部特別任務部隊（SDT）的申請，被分配到江原道春川市第二軍團雙龍部隊，擔綱「特種部隊憲兵隊」的一員，據說訓練高強度、軍紀嚴格，讓V練就壯碩體格、男子漢氣魄，先前流出的「超MAN」當兵照就驚呆一眾粉絲。

▲V軍服近況照曝光。（圖／IG@idolissue，下同）



轉眼間即將進入退役倒數的他，在剩下「99天」的日子驚喜現身平台Weverse與粉絲們交流啦！先是彷彿自我打氣一般寫下口號：「Let 's gooooooo」，還上傳一張穿著軍服的即時個人照，照片中V戴著耳機、手拿筷子，猜測是在等待放飯的休息時間（笑），狀況看起來超好，他也不忘留下長長近況與大眾報平安。

V透露最近因為下雪，他也與同梯一起剷雪、打雪仗，同時宣布自己升職為「二等兵長」，還驕傲向粉絲們打包票：「馬上會成為一等」，不過特種部隊訓練果然特別艱辛，V透露：「努力訓練的時候傷到了肋骨，已經痊癒了！」初次公開受傷的消息讓粉絲們超心疼，同時他也表示正在減肥中，已經瘦回70KG，表達想要跳舞、唱歌的心情，看來似乎為了復工做準備。

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