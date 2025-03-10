那對夫妻妮妮暴風抽高！　嬰兒肥消失激美…合照Kim「被誤認Nico」

記者劉宜庭／綜合報導

網紅夫妻檔「那對夫妻」成員Kim（京燁）與Nico（品筠）育有一對兒女，女兒妮妮即將在下個月迎來11歲生日。近日Kim在社群平台分享與女兒的合照，照片一出，引來大批網友留言驚呼：「第一眼以為是Nico，原來是妮妮」、「好像Nico喔！」、「妮妮長大了，已經是個亭亭玉立的大女孩！」、「越大越靚女」、「女兒跟媽咪好像」，成長變化讓粉絲直呼時光飛逝。

▲妮妮和Kim坐在一起，乍看之下幾乎快和爸爸一樣高。（圖／翻攝自Kim IG）

Kim也在發文中流露對女兒的滿滿父愛，他寫道：「週末最幸福的時刻，就是和女兒一起坐下來，喝杯咖啡，吃塊蛋糕，聊聊生活中的小事。她的笑容，就是這一天最美的風景。成長的路上，能陪她度過每一個這樣的午後，都是無價的幸福。」簡單卻深情的文字，讓人感受到父女間的濃厚親情，也讓粉絲們感動不已。

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「那對夫妻」長期分享家庭生活，記錄孩子們的成長點滴，妮妮和弟弟「林萌」從小就在粉絲的見證下長大，如今妮妮已經出落得亭亭玉立，去年底Kim也曾預告妮妮即將推出單曲，未來的變化也讓網友們相當期待。

▲「那對夫妻」Kim與Nico。（圖／翻攝自Kim IG）

▲妮妮2歲時，那對夫妻曾接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／ETtoday資料照）

▲妮妮3歲生日時的慶生照。（圖／翻攝自Kim IG）

▲那對夫妻2021年底迎來兒子「林萌」誕生，組成一家四口幸福家庭。（圖／翻攝自Facebook／Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】）