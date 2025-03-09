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解密《與惡2》為何沒有林予晞！　「主角群全換人演」真正原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

台劇《我們與惡的距離》在2019年播出，描述一起隨機殺人案件發生後，加害者、加害者家屬、被害人家屬、辯護律師、精神疾病患者等各方人物的心境與糾葛，由賈靜雯、吳慷仁、陳妤、温昇豪、周采詩、洪都拉斯、曾沛慈、林哲熹、林予晞、施名帥、檢場和謝瓊煖主演。

▲▼《我們與惡的距離》，林予晞扮演社工師。（圖／公視提供）

▲林予晞在《我們與惡的距離》扮演社工師。（圖／公視提供）

近期，《我們與惡的距離II》預告公開，因為孟耿如的出現掀起討論，更有不少網友提出因為林予晞是演藝圈最先譴責黃子佼的明星，因此「被消失」在續集中。事實上，《我們與惡的距離II》跟第一季是同一個世界觀，第二季的故事線跟第一季完全沒有關聯。

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▲《我們與惡的距離2》首波演員陣容，薛仕凌（左起）、楊貴媚、周渝民、于子育、謝欣穎，導演林君陽 。（圖／大慕影藝提供）

▲《我們與惡的距離2》首波演員陣容，薛仕凌（左起）、楊貴媚、周渝民、于子育、謝欣穎 。（圖／大慕影藝提供）

《我們與惡的距離II》延續第一季主創，以全新故事和卡司呈現，劇情從一場大型縱火案作為故事開端，燒出六個家庭的因果糾結，串起周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎、張軒睿、于子育、劉子銓、白潤音等人種種因果交錯、互相牽扯的情節。

▲《我們與惡的距離2》首波演員陣容，薛仕凌（左起）、楊貴媚、周渝民、于子育、謝欣穎，導演林君陽 。（圖／大慕影藝提供）

▲《我們與惡的距離2》首波演員陣容，薛仕凌（左起）、楊貴媚。（圖／大慕影藝提供）

而《我們與惡的距離》第二季聚焦在國家政策、隨機殺人、精神疾病、公共衛生、社會安全、國民法官等議題。周渝民在劇中飾演因一場意外失去妻小的馬亦森；薛仕凌飾演即將被罷免的新科立委高政光，與飾演媽媽的楊貴媚有精彩對手戲；新生代潛力股劉子銓飾演隨機殺人犯胡冠駿；謝欣穎飾演加害者的家人，因老公過失殺人行為，讓原本幸福的家庭生活被徹底顛覆；至於年僅15歲的白潤音，則飾演謝欣穎的兒子羅譽。

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