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小孟老師／3月16日星座運勢　出門前看看工作、感情、財運

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：調整自己風帆

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感情：愛情甜蜜快樂

財運：投資長線獲利

幸運色：青綠色

貴人：處女

小人：水瓶

雙子座

工作：改變你的想法

感情：戀情進展順利

財運：投資熱情增加

幸運色：白銀色

貴人：金牛

小人：獅子

天秤座

工作：改變自己世界

感情：微笑待人友善

財運：用心規劃投資

幸運色：寶藍色

貴人：天蠍

小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座

工作：興趣成為工作

感情：伴侶更加支持

財運：低預算好品質

幸運色：豆沙色

貴人：摩羯

小人：雙子

金牛座

工作：尊重他人專業

感情：與異性多聊天

財運：看中不錯商機

幸運色：香檳金

貴人：牡羊

小人：魔羯

處女座

工作：懂得和諧合作

感情：愛情機會很多

財運：花少錢大享受

幸運色：低調灰

貴人：獅子

小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：持續追求卓越

感情：情投意合珍惜

財運：得到心怡禮物

幸運色：番茄紅

貴人：射手

小人：金牛

天蠍座

工作：改善自我習慣

感情：燦爛甜美笑容

財運：購物做好預算

幸運色：淺紫色

貴人：天秤

小人：巨蟹

雙魚座

工作：達到完美程度

感情：愛情際遇頗好

財運：做好分析管理

幸運色：鐵灰色

貴人：水瓶

小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：幫住別人賺錢

感情：療癒幸福感情

財運：積極理財得財

幸運色：湖水綠

貴人：雙子

小人：天秤

獅子座

工作：解決部分方案

感情：激情保持長久

財運：管理戶頭錢財

幸運色：暖橘色

貴人：巨蟹

小人：射手

射手座

工作：衡量自我價值

感情：有心動的感覺

財運：商務洽談順利

幸運色：暗紅色

貴人：雙魚

小人：處女

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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