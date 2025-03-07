一線女星誤嫁假豪門！　慘成「白手套」捲詐騙入獄人生全毀

記者劉宛欣／綜合報導

資深媒體人呂文婉近日在節目中分享了一名人氣女星，誤嫁假豪門後，跌落神壇的故事。她透露，女星的婚姻表面風光，背後卻隱藏著許多不為人知的陰暗面，甚至在發現自己被騙後，還被控是詐騙案件的嫌犯，最終鋃鐺入獄，經歷了一段極為慘痛的經歷。

▲呂文婉透露曾有一名誤嫁假豪門的一線女星。（圖／翻攝自YouTube／JET 娛樂頻）

該女星是過去紅極一時的一線女星，呂文婉回憶起當時她出嫁時的盛況，大家都以為她將從一線花旦搖身一變成為貴婦，過上奢華的婚後生活，女星丈夫稱是有名上市公司董事長，兩人婚後共同開了餐廳，排場相當氣派，不少人都因此誤以為她嫁給很好的對象。

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▲女星還曾與丈夫合開餐廳。（圖／翻攝自YouTube／JET 娛樂頻）

女星丈夫提出用她的名義設立一家公司進行房產買賣時，因為過於信任丈夫，毫不猶豫地簽署了相關文件。但沒多久，她便發現自己突然捲入詐騙案，被迫成為了「白手套」，最終因此吃上官司，不僅失去了自己的財產，還被判刑入獄，從頭到尾完全被丈夫誤導，像一隻誤入陷阱的「小白兔」一樣。

▲女星最終被害得鋃鐺入獄。（圖／翻攝自YouTube／JET 娛樂頻）

入獄後，女星還不得不經歷殘酷的搜身程序，連私密處都無法幸免。幾年後出獄，女星整個人發福，受訪時坦承，當時她的餐廳開設費用全都是自己支付，丈夫從未花費一分錢，完全沒想到會人財兩失，人生被毀。