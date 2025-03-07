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串流收視週榜／張凌赫首部現偶《愛你》甜翻！7新劇新片衝收視熱門

記者陳芊秀／綜合報導

剛邁入3月，台灣各家串流平台又有新劇、新片上線，與熱播中的作品展開收視大洗牌。其中大陸動畫《哪吒之魔童降世》在一片「哪吒熱潮」下排名竄升，而來自韓劇《臥底高中》、韓片《在熙的男，朋友》掀收看熱潮。BL劇《獨佔接班人》霸榜第一，《ETtoday星光雲》帶來最新一週串流收視排行。

friDay影音／宛如韓版逃學威龍《臥底高中》

▲▼friDay影音收視週榜（2/24-3/2）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（2/24-3/2）。（圖／friDay影音提供）

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韓劇《臥底高中》描述國情院的王牌特務，為了追查失蹤的金條，臥底偽裝成高中生進到校園。該劇由徐康俊、徐康俊主演，由於故事令人聯想到周星馳的《逃學威龍》，被稱為「韓版逃學威龍」。結合喜劇與動作片元素，讓作品一上線後就掀起討論，最新平台排名第一，擠下了原本霸榜的《善意的競爭》。

▲▼宛如韓版逃學威龍《臥底高中》。（圖／翻攝自韓網）

▲《臥底高中》宛如韓版逃學威龍。（圖／翻攝自韓網）

Hami Video／茶室版華燈初上《鳳姐》

▲▼Hami Video收視週榜（2/24-3/2）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（2/24-3/2）。（圖／Hami Video提供）

電影《鳳姐》是台八女神高宇蓁首度擔任大銀幕的作品，被稱為「茶室版華燈初上」，主要揭露台灣早期雛妓文化以及人口販賣真相，並深入刻畫台灣茶室私娼生活。電影上線串流平台，收視排名第2，是電影類台片第一。

▲▼高宇蓁主演的電影《鳳姐》被稱為茶室版華燈初上。（圖／翻攝自臉書）

▲高宇蓁主演的電影《鳳姐》被稱為茶室版華燈初上。（圖／翻攝自臉書）

iQIYI／古偶《仙台有樹》完結

▲▼iQIYI收視週榜（2/24-3/2）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（2/24-3/2）。（圖／iQIYI提供）

因《長相思》爆紅的鄧為主演仙俠劇《仙台有樹》，搭檔新銳女星向涵之，描述被稱為「女魔頭」的沐清歌，把修仙奇才蘇易水強行收徒，展開逆天改命的虐戀。該劇播出後在台灣收視熱度漸漲，全劇完結後，近兩週衝上平台收視第一。而《蒼蘭訣》爆紅的張凌赫，首度接演現代偶像劇《愛你》，戲裡飾演中醫師，搭檔女星徐若晗，戲裡將有60場吻戲，且鏡頭畫面唯美浪漫，呈現出戀愛的甜蜜曖昧，導演是來自台灣的車亮逸，與《難哄》是台灣觀眾熱烈討論中的現偶陸劇。

▲▼《愛你》吻戲多達60場。（圖／翻攝自微博）

▲《愛你》是張凌赫首部現代偶像劇。（圖／翻攝自微博）

▲▼《愛你》吻戲多達60場。（圖／翻攝自微博）

▲《愛你》吻戲多達60場。（圖／翻攝自微博）

KKTV／《119緊急呼叫》收視爭氣

▲▼KKTV收視週榜（2/24-3/2）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（2/24-3/2）。（圖／KKTV提供）

日劇《119緊急呼叫》是富士電視台黃金時段月9（每週一晚間9點）的最新作品，以橫濱市消防局為故事舞台，描述第一線消防救護的故事。劇集由清野菜名主演，受到電視台女主播性朝貢醜聞影響，廣告贊助商大撤退，協助拍攝的橫濱市消防局也撤下聯名，儘管一連串受到宣傳打擊，收視率不降反增，最新第7集收視率8.4，刷新劇集播出新高點，在風波中觀眾仍給予肯定。在KKTV最新一週收視排名第4。

▲▼《119緊急呼叫》收視爭氣。（圖／翻攝自日網）

▲富士電視台面臨廣告大撤危機，但招牌月9戲劇《119緊急呼叫》收視爭氣。（圖／翻攝自日網）

LINE TV／描述生命禮儀《獨佔接班人》

▲▼LINE TV收視週榜（2/24-3/2）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（2/24-3/2）。（圖／LINE TV提供）

《獨佔接班人》是LINE TV繼2022年《HIStory5—遇見未來的你》之後，再度推出的自製BL劇，繼上週登上平台第一，最新一週蟬聯收視冠軍。該劇描述殯葬業二代「王湛」被迫放下音樂夢接班家族事業，面對王牌禮儀師「唐篤知」展開魔鬼訓練，卻在不知不覺中萌生感情。劇集主、副CP的感情線有暗戀、三角戀等情愫交纏，同時劇集主題放在生命禮儀，也吸引不少劇粉關注。

▲《獨佔接班人》毛祁生、張家陞關係越來越靠近。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》毛祁生、張家陞戲裡關係越來越曖昧。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／阮經天張家輝《重生》

▲▼MyVideo收視週榜（2/24-3/2）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（2/24-3/2）。（圖／MyVideo提供）

阮經天憑《周處除三害》獲得金馬入圍肯定，電影更席捲大陸票房高達6.65億人民幣。他與港星張家輝合作犯罪懸疑片《重生》，戲裡挑戰反派角色，兩人都是金馬影帝。電影上線串流平台成績不俗，僅次於霸榜動畫片《哪吒之魔童降世》。收視第三是《在熙的男，朋友》由金高銀、魯尚炫主演，改編自朴相映的小說，小說也被翻拍劇集《大都市的愛情法》。

▲▼《重生》。（圖／MyVide提供）

▲阮經天、張家輝合作的犯罪懸疑片《重生》上線串流。（圖／MyVide提供）

▲▼《在熙的男，朋友》。（圖／MyVide提供）

▲《在熙的男，朋友》改編自人氣小說。（圖／MyVide提供）

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