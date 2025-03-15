小孟老師／3月15日星座運勢　 雙魚額外爽賺「沉浸浪漫約會」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：事業有聲有色
感情：吃喝玩樂變多
財運：高額投資獲利
幸運色：灰黑色
貴人：牡羊
小人：金牛
工作：懂得讚美誇獎
感情：感情積極付出
財運：偏財運略旺盛
幸運色：茶綠色
貴人：獅子
小人：牡羊
工作：客人回流量多
感情：愛情桃花增加
財運：有利拓展業務
幸運色：可可色
貴人：雙魚
小人：處女
【土象星座】
工作：廣招賢能人士
感情：戀人攜手扶持
財運：購物時有眼光
幸運色：淺藍色
貴人：金牛
小人：天秤
工作：長官願意提拔
感情：適時表達愛意
財運：標的物有價值
幸運色：芋紫色
貴人：天蠍
小人：水瓶
工作：工作有目標感
感情：感情豐富甜美
財運：搞創意收入廣
幸運色：橙果色
貴人：雙子
小人：雙魚
【水象星座】
工作：技能有望提升
感情：朋友前來相助
財運：財運佳有驚喜
幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：巨蟹
工作：企劃創意十足
感情：曖昧指數攀升
財運：投資有所收穫
幸運色：銀白色
貴人：巨蟹
小人：雙子
工作：邏輯推演縝密
感情：沉浸浪漫約會
財運：額外賺錢機會
幸運色：淡金色
貴人：射手
小人：魔羯
【火象星座】
工作：有利與人互動
感情：相親遇到正緣
財運：能兼職賺外快
幸運色：茄紅色
貴人：水瓶
小人：射手
工作：與人互動和諧
感情：和戀人看電影
財運：運用創意賺錢
幸運色：蕉黃色
貴人：天秤
小人：獅子
工作：與優秀人合作
感情：有望認識正緣
財運：優惠折扣便宜
幸運色：香檳色
貴人：魔羯
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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