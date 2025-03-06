3年前購入256張藥華藥「獲利破1億」　張鈞甯被封女股神回應了！

記者黃庠棻／台北報導

國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》由公共電視、中華電信、瀚草文創GrX STUDIO出品，監製於蓓華、湯昇榮、導演廖士涵、詹淳皓、編劇張世嫺、演員張鈞甯、「發哥」連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏、蔡亘晏今（6）日一同出席開播記者會。

▲楊一展、張鈞甯、蔡亘晏、連炳發、許安植、黃大煒、夏騰宏《化外之醫》出席上檔記者會。（圖／記者林敬旻攝）

此次越南影帝「發哥」連炳發特地再度來台，記者會氣氛格外熱絡，他回憶當時首度來台拍攝，遇到張鈞甯後感受到兩人獨特默契，說道「儘管我們有語言上的一些障礙，但表演就是我們的共同語言，再加上張鈞甯的專業，所以我跟她合作的時候感到非常的安心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊一展（左起）、張鈞甯、蔡亘晏、連炳發《化外之醫》出席上檔記者會。（圖／記者林敬旻攝）

影集中每位演員無論戲裡戲外都運用各國語言溝通，今日大家也特別各自展現優異外語能力，張鈞甯用越南語大讚影集好看，連炳發特別為張鈞甯的越南語打「一億分！」連炳發則用相當標準的中文說「《化外之醫》收視第一！」引起全場熱烈掌聲。

▲楊一展（左起）、張鈞甯、蔡亘晏、連炳發《化外之醫》出席上檔記者會。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，張鈞甯先前因為購入「藥華藥」股票引起討論，她2022年2月以每股私募價格235元認購藥華藥私募股票256張，總計6016萬，今年3月初藥華藥收盤價為633元，目前獲利約上看1億元之多。對此，張鈞甯被問及此事，開玩笑說「不要聽信江湖傳言」，低調回應。

▲張鈞甯被問到股票相關話題。（圖／記者林敬旻攝）

此外，張鈞甯也分享了自己當初購入「藥華藥」股票的原因，並非拍完《The Outlaw Doctor 化外之醫》後才對醫療產業有興趣，在拍攝前就已經購入，她說道「當時覺得對疾病有幫助，本來只是想幫助別人，沒想到跟醫療這麼有緣」。

▲張鈞甯被問到股票相關話題。（圖／記者林敬旻攝）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》中，張鈞甯飾演神經外科醫師鄭琬平，連炳發所飾演的范文寧則是來自越南的頂尖整型外科醫師，男方為了支付母親高額的醫療費用在台從事非法醫療，兩人首場戲就是連炳發撞見張鈞甯在太平間為孩童屍體縫合頭蓋骨。

▲《化外之醫》即將在8日播出。（圖／記者林敬旻攝）

張鈞甯透露「鄭琬平在做的事情其實不是一個醫療常規的事。」接著是張鈞甯發現連炳發拿取廢棄醫療用品、藥品進行非法醫療，兩人同時面臨諸多困境與道德抉擇，但最後選擇一起幫助需要醫療協助的移工和弱勢群體，連炳發分享道，角色中深厚的情感與道義衝突讓他對每一個決定充滿掙扎，並且不斷反思人性與社會責任。