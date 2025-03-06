一粒爆紅遭抨擊躲廁所偷哭！　「韓籍啦啦隊女神搶位」吐真實心聲

記者孟育民／台北報導

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉）擁有甜美外型，因長相神似黑嘉嘉以及大跳葉保弟應援舞而走紅，身受粉絲喜愛。她今（6日）出席代言活動，談及自己成名以來的心路歷程，透露剛出道時曾因為被攻擊而躲在家裡廁所哭，「一開始接觸到批評，比較不知道要如何消化，很多人會無緣無故罵你，那時候還沒覺得自己是公眾人物的狀態，現在就覺得是工作的一部分。」





▲一粒出席代言活動。（圖／記者孟育民攝）

一粒坦言自己屬於情緒穩定的人，即便面對酸民留言，現在都能用理性的方式看待，「審美就是很個人，他覺得我不好看就不好看，沒辦法迎合每個人喜好，舞技我確實還可以更好。」她表示以前比較容易焦慮，但當啦啦隊之後生活變得比較有趣，終於找到自己要的的方向，現階段希望在演藝工作有更專業的感覺。

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▲一粒正面看待網友各方留言。（圖／記者孟育民攝）

如今啦啦隊競爭激烈，許多韓國女神紛紛來台發展，包括李珠珢、河智媛等人，對此一粒表示沒因此感到壓力，「每個人多少都還是有不一樣的地方，我自己不太會擔心，她們也有很多人喜歡，我很替她們開心，可能我蠻喜歡看韓員，她們加入也是好事。」認為多交些外國朋友也不錯！