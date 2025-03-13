小孟老師／3月13日星座運勢　獅子做啥中啥「名利雙收時刻」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：發揮工作才華
感情：今日有利相親
財運：理財事半功倍
幸運色：芥末色
貴人：牡羊
小人：魔羯
工作：自信強人緣好
感情：滿心熱情付出
財運：賺取異性錢財
幸運色：嫩綠色
貴人：射手
小人：天秤
工作：主管友善對待
感情：朋友互相幫忙
財運：理性控管支出
幸運色：奶油色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
【土象星座】
工作：業績逐漸提升
感情：為愛犧牲奉獻
財運：靠才藝獲利多
幸運色：暗青色
貴人：水瓶
小人：天蠍
工作：客戶溝通良好
感情：桃花不期而遇
財運：買低賣高獲利
幸運色：暗紫色
貴人：雙子
小人：水瓶
工作：合群互助合作
感情：甜蜜外出約會
財運：積極工作賺錢
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：雙子
【水象星座】
工作：理性看待事務
感情：心情愉悅舒暢
財運：獲利滿滿入袋
幸運色：金菊色
貴人：天秤
小人：雙魚
工作：謙虛熱忱積極
感情：朋友相處甚歡
財運：兼差多賺財富
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：牡羊
工作：團隊提升士氣
感情：共進浪漫晚餐
財運：買賣藝術獲利
幸運色：灰藍色
貴人：牡羊
小人：射手
【火象星座】
工作：績效有所提升
感情：旅行有助感情
財運：洽談合作生財
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：金牛
工作：工作事半功倍
感情：愛情運勢高漲
財運：名利雙收時刻
幸運色：黃綠色
貴人：雙子
小人：處女
工作：表現熱情大方
感情：伴侶熱情相待
財運：財務規劃得宜
幸運色：琥珀色
貴人：射手
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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