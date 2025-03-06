金宣虎慘遭爆料「背叛宋仲基公司」　韓媒驚吐：拿5千萬簽給車銀優公司

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員金宣虎2021年參演《海岸村恰恰恰》人氣飆漲，但後來遭到前女友毀滅性爆料，形象大受打擊，負面事件爆發後，他依舊留在公司S.A.L.T娛樂，直到1日宣布加入車銀優公司Fantagio，正式斷了與S.A.L.T娛樂的連結。沒想到，6日出現驚人反轉，有消息指出他原本會簽給宋仲基公司，最後卻沒簽，令業界人士都很驚訝。

▲金宣虎現已經簽給Fantagio，與車銀優當同事。（圖／翻攝自Fantagio、金宣虎IG）



金宣虎2018年簽給S.A.L.T娛樂後，雙方擁有長達7年的深厚情誼，只是在前女友負面事件爆發後，不斷傳出公司處理不當醜聞，他有意出走的消息，直到Fantagio於1日宣布「請大家多多給予加入Fantagio的新家人金宣虎應援」，才證實他正式離開S.A.L.T娛樂。

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怎料，韓媒 《體育朝鮮》6日爆出一則幕後消息，指出金宣虎本來積極與宋仲基公司HighZium Studio洽談中，且消息早在業界傳開，所有人都認為他高機率會加入宋仲基公司，沒想到，他最後被Fantagio娛樂的高價簽約金拉攏成功，據報導，簽約金高達韓幣2億（約台幣5千萬），內文直指業界人士都認為「宋仲基公司遭背後捅刀背叛」。

▲業界盛傳金宣虎本來應該要簽給宋仲基公司，沒想到急轉彎變成簽給Fantagio。（圖／翻攝自HighZium studio IG）



簽約金是否真的高達韓幣2億（約台幣5千萬）？對此，Fantagio娛樂於6日低調發聲表示「關於簽約金金額難以確認，請諒解。」並未做出其他回應，只是金宣虎剛簽新公司就被爆出背棄忘義的負面消息，又是一陣正反熱議，但也有人認為是前公司報復放消息，盼輿論理性看待。