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胡瓜險因不習慣想回餐廳秀　他們勸說才成就電視人

現在的胡瓜在工作上，很擔心自己表現不好，所以要求工作夥伴事前充分準備。

▲現在的胡瓜在工作上，很擔心自己表現不好，所以要求工作夥伴事前充分準備。

圖文／鏡週刊

而胡瓜的改變之一，就是他成了一個事前需要充分準備的主持人，「以前我哪有在彩排？以前錄影、剛睡起來，就上去表演，大家覺得神乎其技，可是到50、60歲，我開始很害怕，怕表現不好、記憶不好，所以不斷彩排、彩排、再彩排！」

不管是錄除夕特別節目，還是胡瓜領軍籌備的「鑽石舞台之夜演唱會」，跟工作人員反覆開會、確認再確認，在無數細節上錙銖必較，把大家都搞瘋了，「我想要做制服、編排舞蹈、內容，康康、林俊逸都被我盯得很慘，金佩姍也被我叫過來開兩、三次會。」會被嫌太囉唆嗎？胡瓜說：「當你鞠躬謝幕，觀眾掌聲很熱情，就會感謝我當初為什麼那麼嘮叨。」

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這天胡瓜前來準備接受採訪，短時間就進入狀況，一下子就恢復成我們最熟悉的樣子，就是那個住在電視機裡的人。

▲這天胡瓜前來準備接受採訪，短時間就進入狀況，一下子就恢復成我們最熟悉的樣子，就是那個住在電視機裡的人。

變成一個住在電視機裡頭的人，這是胡瓜沒有預料過的，因為從小家境不好、又不愛念書，他一直以為跟著爸爸、媽媽經營麵條工廠，就是他的人生，「晚上看到星星，就知道明天早上3點多就要起床做麵條、曬麵條。可是看到陰天會很開心，明天不用那麼早起。碰到雨季的時候，就會賣到斷貨。」

胡瓜（左起）、張菲、張小燕與吳宗憲一起為第50屆電視金鐘獎頒獎典禮彩排，一眨眼，這也是10年前的往事了。（東方IC）

▲胡瓜（左起）、張菲、張小燕與吳宗憲一起為第50屆電視金鐘獎頒獎典禮彩排，一眨眼，這也是10年前的往事了。 

那時候胡瓜想說，每天看電視，是不是當藝人收入高，可以對經濟有幫助，所以胡瓜沒選擇升學這條路，跑到台北進入演員訓練班。培訓結束後，胡瓜還是沒機會演戲，只好去學跳舞，沒想到當兵時因為藝工隊需要競賽、缺舞蹈員，就這樣讓他進了藝工隊。在藝工隊服役，成了他的才藝訓練班，從舞蹈、歌唱、相聲、芭蕾等，什麼都要會。胡瓜退伍後找到在高雄秀場演出的機會，開始「一天賺1,000塊、一個月有3萬塊」的存錢計畫。

有一段時間，胡瓜不會看自己的節目，但說不上討厭自己，就只是當成工作賺錢。

▲有一段時間，胡瓜不會看自己的節目，但說不上討厭自己，就只是當成工作賺錢。

至於做電視節目，胡瓜當時壓根沒想過，結果因為中視《黃金拍檔》大放異彩，讓製作人郭建宏也想在華視開一個類似的節目，《鑽石舞台》就這樣誕生。當時主持人是高凌風，胡瓜跟鄭進一只是他旁邊的跟班，錄了3集後，胡瓜不太習慣電視作業，覺得還是回餐廳秀算了，是郭建宏跟高凌風勸他留下來；接下來是《金曲龍虎榜》《百戰百勝》還有《連環泡》，一連串的成功讓胡瓜順利轉型為電視人。

化妝、髮型：安琪工作室／造型：Claire Woo／服裝提供：tamen、H&M、PEDRO


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