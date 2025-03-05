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大咖金曲歌后低調「赴台東私廚學料理」！　炒海鹽、做披薩全自己來

記者蔡琛儀／台北報導

由台東縣政府主辦的「2025年東浪嘉年華」將在5月17日至18日於台東縣卑南鄉的杉原灣舉行，首波公布陣容包括金曲歌后蔡健雅、魏如萱、金曲樂團滅火器、金曲新人洪佩瑜，以及美秀集團、無妄合作社、陳忻玥、吳獻等。

▲▼蔡健雅、魏如萱將參加「東浪嘉年華」。（圖／台東縣政府提供）

▲▼蔡健雅、魏如萱將參加「東浪嘉年華」。（圖／台東縣政府提供）

▲▼蔡健雅、魏如萱將參加「東浪嘉年華」。（圖／台東縣政府提供）

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魏如萱上次來台東是跨年晚會，因為演出結束要馬上趕機搭回台北，怕行程延誤：「超級緊張，好險最後有趕上！」吳獻同樣難忘來台東唱跨年：「台下人非常多，也很熱情，那應該是我最緊張的一次演出了，我永遠不會忘記。」

蔡健雅的「台東印象」很特別：「2019年我們做了一系列的旅遊Vlog《給世界最好的你》，拜訪在台灣不同城市落地生根、追著夢想的朋友，台東是拍攝的第一站。」當時她跟一對在台東開義大利私廚的德國夫婦學做披薩、品嚐用當地天然食材做的料理，還去學炒海鹽，整趟行程收穫滿滿。

活動現場還有豐富的海陸活動，例如台灣沙灘排球挑戰賽、大型風箏展演，以及SUP、風浪板和親子沙雕等體驗活動，魏如萱笑說：「如果帶著兒子，我想跟他一起體驗親子沙雕；如果只有我，我會參加沙灘排球挑戰賽，在場邊看有沒有陽光的排球帥哥。」至於台東美食，魏如萱最愛的是「池上樂米燒」，她說：「吃過之後就永生難忘。」吳獻Osean表示：「如果演出當天可以吃到新鮮的海鮮，我會很開心。」自認是吃貨的蔡健雅則期待台東朋友向她熱情推薦用心、用愛製作的當地美食。

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