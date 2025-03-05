《難哄》開虐被轟「魔改」！　陸網火大開砲瞿友寧：毀了這個故事

記者田暐瑋／綜合報導

陸劇《難哄》自2月18日開播後，帶動一波現代偶像劇的熱潮，近日播出兩人終於確認心意大放閃，怎料劇情急轉直下變成拆散戲碼，惹怒劇迷砲轟導演瞿友寧，更痛批劇情「魔改」，引發熱議。

▲陸劇《難哄》爆紅。（圖／翻攝自微博）

－以下有微雷，請慎入－

－以下有微雷，請慎入－

－以下有微雷，請慎入－

[廣告]請繼續往下閱讀...



《難哄》最新播出的內容中，温以凡（章若楠飾演）從小的惡夢－舅舅車興德出獄，再度找上她死纏爛打，她再度被童年險些遭侵犯的陰影籠罩，下一集預告中由於車興德多次威脅到桑延（白敬亭飾演），讓温以凡決定犧牲自己保護愛人，決定離開桑延身邊遠走高飛，讓桑延相當痛苦，疑似預告劇情開虐。

▲《難哄》最新一集被批魔改。（圖／翻攝自微博）



由於原著小說中並未有這段故事發展，因此劇情播出後，引來大批劇迷不滿，紛紛點名導演瞿友寧「魔改」，還一度衝上微博熱搜，「大ip最忌瞎改」、「不要以為這部劇改編得很好 簡直是魔改」、「原著和電視劇差別太大了吧」、「你加的所有原創劇情和改編劇情，完全毀了温以凡，毀了難哄這個故事」，但也有人緩頰，表示温以凡離開只是預告中的片段，真正劇情走向如何還是要等正片播出才算數。

▲《難哄》最新一集被批魔改。（圖／翻攝自微博）