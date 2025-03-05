《木曜》團隊出走！邰智源感觸吐心聲　抱持「一期一會」心態：不糾結過去

記者孟育民／台北報導

家庭實境節目《誰來晚餐》全新第16季將在本周五（7日）正式開播，邀請到的嘉賓是廣受觀眾喜愛的藝人「邰智源」，拜訪居住在新北金山過著低物慾卻相當富足的阿維一家三口，並在餐桌上分享關於創作與教育的話題。邰智源出道了30多年，有跟許多不同團隊、工作夥伴共事的經歷，他在餐桌上得知受訪家庭阿維和親弟弟一起創業到失和的過程，讓同樣遇過親近同事離開團隊的邰智源，也有一些感觸，認為兄弟之間相處其實並不簡單，每一個人都有自己的想法，如果真的不開心的話，或許先遠離給彼此一點空間也是一個好辦法。

▲▼邰智源拜訪低物慾的陶瓷創作者阿維一家 。（圖／公視提供）

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邰智源被問起最近同事離開團隊的看法，他坦然表示：「我認為啦，對每個人都要抱持著一期一會的這種感覺，就會珍惜你的現在。」邰智源認為人生遇到事情就解決，不能解決的就先放著，不用糾結於過去，重要的是當下，還開玩笑地夾起餐桌上的美食做示範，笑說：「就像我當下馬上吃一個豆腐，好吃！」

▲邰智源分享自己的心路歷程 。（圖／公視提供）



眾人在餐桌上也聊起家庭教育話題，邰智源育有一子，其子成績優異將赴美進修碩士被譽為學霸，對此邰智源分享他的育兒觀念，比起讀書他更重視孩子能夠知書達禮，他表示：「知書是說介紹你去看一些書，小時候我就會跟他(兒子)講一些故事，那禮的部分，就是說你對人要有點禮貌。對家人之間也會注意有沒有禮貌，加個『麻煩一下』、『請你幫..』，這樣很有禮貌不好嗎？」

▲邰智源談親子教育 。（圖／公視提供）