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漫威天花板《夜魔俠》隔7年回歸！男主角喊話：只要需要我就會回來

記者黃庠棻／台北報導

讓漫威迷津津樂道的經典影集《夜魔俠》推出全新一季《夜魔俠：重生》，於明日正式在Disney+首播，因為有緊張刺激的暴力動作戲，搭配扣人心弦的法庭律政對決，被粉絲稱為「漫威天花板」，在日前紐約首映會後更是好評不斷。

▲《夜魔俠：重生》睽違7年回歸。（圖／Disney+提供）

▲《夜魔俠：重生》睽違7年回歸。（圖／Disney+提供）

「夜魔俠」再披戰袍戰鬥、搭配一鏡到底的攝影神技，立刻收服眾多歐美影評，讓影迷直呼「漫威影集迄今為止最強勁的開篇之一」、「熟悉的《夜魔俠》終於回來了」，男主角查理考克斯也感動喊話「只要大家需要我，我就會回來」。

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▲《夜魔俠：重生》睽違7年回歸。（圖／Disney+提供）

▲《夜魔俠：重生》睽違7年回歸。（圖／Disney+提供）

而無論是想跟上《夜魔俠：重生》的粉絲，或是觀看Disney+豐富多元的話題力作，現在更是訂閱的好時機，Disney+驚喜祭出2025年快閃限時優惠，即日起至3月31日下午 2時59分止，消費者將以下殺近半價的優惠價格輕鬆享受Disney+ 所有熱門強檔電影與影集。

▲《夜魔俠：重生》睽違7年回歸。（圖／Disney+提供）

▲《夜魔俠：重生》睽違7年回歸。（圖／Disney+提供）

《夜魔俠：重生》劇組除了出席記者會、首映會之外，主要影人近日也接受全球媒體訪問，戲劇統籌達里歐斯卡特潘便在外媒《綜藝報》的訪問中，先向劇迷致歉，表示知道在2018年《夜魔俠》第三季之後，粉絲苦等七年才推出全新一季「這是原班人馬全體回歸，一起集思廣益才能拍出最好的續作，雖然等了七年，但完全承繼前三季的DNA，我敢說大家不會失望，無論是劇情或是動作戲，絕對都在水準之上」。

▲《夜魔俠：重生》睽違7年回歸。（圖／Disney+提供）

▲《夜魔俠：重生》睽違7年回歸。（圖／Disney+提供）

查理考克斯則開心提及，雖然等了一段時間才推出續集，但自己非常熱愛「夜魔俠」，也很高興能夠回歸演出「我當然也非常喜歡這一季，我想要把最好的《夜魔俠》帶給大家，只要你們需要我，我就會在」同時也感謝能與文森唐諾費里奧再度合作，雖然兩人在劇中對立，但畢竟合作多年，彼此已是默契十足的最佳夥伴「我真的很感激可以與文森建立良好的關係」。

▲《夜魔俠：重生》睽違7年回歸。（圖／Disney+提供）

▲《夜魔俠：重生》睽違7年回歸。（圖／Disney+提供）

《夜魔俠》系列向來以刺激暴力的動作戲吸引大量粉絲，《夜魔俠：重生》劇情接續著2018年《夜魔俠》第三季，正當盲人律師麥特梅鐸（查理考克斯飾）繼續著白天為弱勢打官司，晚上打擊犯罪的兩面生活之際，沒想到麥特的宿敵「金霸王」威爾遜費斯克（文森唐諾佛利歐飾）卻意外再度回歸，甚至決定打入政治界，意圖成為新一任紐約市長。

▲《夜魔俠：重生》睽違7年回歸。（圖／Disney+提供）

▲《夜魔俠：重生》睽違7年回歸。（圖／Disney+提供）

但是足智多謀又心狠手辣的費斯克真正從良了嗎？背後是否有什麼陰謀？「夜魔俠」麥特梅鐸即將再度現身為正義而戰，系列熟面孔包括艾爾登亨森、黛博拉安霍爾也都在最新一季有精彩表現，請粉絲千萬別錯過了。《夜魔俠：重生》將於3月5日在Disney+上線首兩集，每週三固定更新。

▲《夜魔俠：重生》睽違7年回歸。（圖／Disney+提供）

▲《夜魔俠：重生》睽違7年回歸。（圖／Disney+提供）

除了《夜魔俠：重生》以外，Disney+即將上線的話題作品包括由朴恩斌、薛景求主演的醫療驚悚韓劇《狂醫魔徒》、韓流巨星金秀賢的下一部大勢犯罪韓劇《山寨人生》、漫威影業最新影集《夜魔俠：重生》、首季好評如潮的驚悚日劇《噬亡村》第二季、以及狂掃3.86億美元票房的《海洋奇緣2》等豐富作品。

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