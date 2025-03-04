正妹漫畫家織織「被目擊遭前任PUA」　網秒認出：真是辛苦了！

記者王靖淳／綜合報導

人氣漫畫家織織和賴賴分手兩年，最近她透過Threads回覆網友留言，對方透露曾在百貨看到她遭前任PUA。為此，織織坦承此事，同時也表示，自己到交往後期都覺得像傻了一樣。內容曝光後，掀起討論。

▲織織是人氣漫畫家。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

透過織織在Threads上回覆網友的留言可見到，該網友聲稱過去曾在一間百貨的某間店遇到她及前任，並表示看到前任態度很差地批評她沒常識，「曾經在店面看到你前任PUA妳，真是辛苦了。百貨，哪間店我就不說了，他一直態度很差，抱怨你很沒常識。」為此，織織坦言前任常在公開場合PUA她，自己甚至為此感到自我意識模糊，「合理，他很常在外面靠北我，我後期也被P到傻了，都失去意識了。」

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▲織織透露被前任PUA。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

事實上，織織最近在Threads上回覆不少網友，像是留言爆料前任性慾大，雖聲稱不喜歡胸大的女性，但實際上卻偏好此類型，「就跟前任跟我說他不是奶控，結果外面找的奶子一個比一個大一樣。」此外，日前有網友指出，單獨約異性去泡溫泉的人，多半暗示著這場約會有其他目的，認為真正去享受溫泉的人非常罕見。對此，織織坦言，自己至今才理解前任頻繁約人泡溫泉，背後可能有其他意圖，「哇謝謝終於懂了，難怪我前男友這麼愛約人泡溫泉。」





▲織織爆料前任性慾大、愛約人泡溫泉。（圖／翻攝自Threads／chichinote）