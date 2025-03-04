兒子愛上角頭爸的女人！　賴慧如不倫戀被抓包遭折磨「滿臉都血」

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情高潮迭起，龍天翔飾演的角頭大哥陳天虎，發現女友麗美（賴慧如飾）竟與兒子曉剛（王燦飾）有染，震怒之下出手教訓兩人，連麗美的弟弟阿偉（陳家逵飾）也遭殃。龍天翔表示，身為角頭大哥，面對此等醜聞自然不能輕易放過，但也坦言這幾場戲的怒罵與動粗讓他身心俱疲。

▲《好運來》不倫戀曝光，龍天翔暴打王燦，賴慧如慘摔「哭到沒力」。（圖／民視提供）

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龍天翔透露，由於自己出身武打電影，堅持打戲要來真的，才能呈現真實感。因此，劇中踢王燦的場面也是真槍實彈，不過事前都有套好招，確保安全，他也大讚王燦非常耐打，兩人共同為戲努力，只為呈現最佳效果。

▲《好運來》不倫戀曝光，龍天翔暴打王燦，賴慧如慘摔「哭到沒力」。（圖／民視提供）

王燦則表示，被打還算小事，最辛苦的是賴慧如，她不僅要哭又要被打，驚恐又鼻涕眼淚齊流的模樣讓他十分心疼，加上賴慧如的老公全程在場，更讓他倍感壓力，忍不住先上前打招呼。今（4）晚的重頭戲是陳天虎逼迫曉剛親手劃傷麗美，王燦坦言拍攝過程非常緊張，深怕真的傷到賴慧如，後來才知道劇組準備了道具刀，並做好萬全的防護措施。

▲《好運來》不倫戀曝光，龍天翔暴打王燦，賴慧如慘摔「哭到沒力」。（圖／民視提供）

賴慧如透露，這場戲她哭到數不清次數，反覆地摔、被扯，甚至導演喊卡後，直接倒地躺在地上不想動。不只如此，每當情緒中斷，她就聽〈堅疕〉這首歌，瞬間又能淚如雨下。她表示，拍攝結束後她直接「腦袋關機」，感謝老公全程陪伴，以及弟弟陳家逵一同「苦中作樂」。賴慧如也預告，暴風雨過後將迎來新的人生，請觀眾拭目以待。





▲《好運來》不倫戀曝光，龍天翔暴打王燦，賴慧如慘摔「哭到沒力」。（圖／民視提供）